رفع اشکالات لایحه حمایت از کودکان/ تصویب نهایی لایحه بزودی

امیرحسین قاضی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سرانجام بعد از گذشت دو سال، ایرادات لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست توسط نمایندگان کمیسیون اجتماعی برطرف شد و این لایحه به تصویب رسید.

وی تاکید کرد: در حال حاضر لایحه حمایت از کودکان و یا همان لایحه فرزند خواندگی برای تصویب نهایی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه بزودی این لایحه به تصویب می رسد، گفت: با توجه به اینکه تعداد لوایح در انتظار تصویب ، زیاد نیست به همین دلیل انتظار می رود در آینده ای نزدیک لایحه فرزند خواندگی در صحن علنی به تصویب برسد.

به گفته قاضی زاده ، ایرادات کلی این لایحه در گذشته برطرف شده بود که ایرادات جزئی آن نیز با حضور مسئولان مربوطه حل شد و با تصویب نهایی آن بسیاری از مشکلات فرزند خواندگی در کشور از بین می رود و مراحل کار تسهیل خواهد شد بطوریکه خانواده های متقاضی می توانند فرزندان بد سرپرست را نیز به فرزند خواندگی بگیرند.

وی از برگزاری جسله با دستگاههای مختلف نیز خبر داد و گفت: به منظور بررسی موضوعات مختلف در کمیسیون، جلسه ای با دستگاهها و نمایندگان برگزار می شود و طی آن موارد درخواستی مطرح و پس از آن بررسی می شود.