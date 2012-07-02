به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره از سینمارسانه ناگفتههایی پیرامون مستند "ضلع غربی ساختمان پزشکان" و "میراث آلبرتا" به چشم میخورد. همچنین نقدهایی مفصل پیرامون دو فیلم "ماموریت غیرممکن، پروتکل شبح"، به مناسبت توزیع در شبکه خانگی و "شرلوک هلمز، بازی سایهها" در بخش سینمای جهان وجود دارد.
اکران روز با فیلمهایی همچون "روزهای زندگی"، "چک" و "خنده در باران" در بخش سینما با تیتر "سربازی برای زندگی" مورد نقد وبررسی قرار گرفته است.
تحلیل برنامه گفت وگومحور "ثریا"، بهعنوان یکی از معدود برنامههای فرصتمحور صداوسیما در زمینه ارج نهادن به پیشرفتهای علمی و بررسی موانع موجود در این مسیر، بخش اصلی پرونده تلویزیون این شماره را به خود اختصاص داده است.
بخش اندیشه، با آغاز هم زمان سه درس گفتار از حسن عباسی، مجید شاهحسینی و ناصر هاشمزاده، پیرامون موضوعاتی همچون "سینما و ادبیات"، "سینما و اسطوره شناسی یونان" و "سینما و دکترینولوژی"، مطالب مفید و جالبی را برای مخاطبان دانشگاهی فراهم آورده است.
اینجا فرانسه است؛ باور کنید، انسان، حیوان غیرقابل اعتماد، با ثریا میرود، گوهر گمشده؛ نظاره دین در آیینه سیما، روایتی شتابزده از یک شتاب زدگی، خبر و دنیای ما، آیا سینما ذات دارد، سینمای اشراقی در بوته و نظر و سواد رسانهای از گیرنده به فرستنده نمونههایی از مطالب خواندنی این شماره ماهنامه سینمارسانه به شمار میروند.
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