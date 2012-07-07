دکتر سید یحیی یثربی درمورد دروغ و دروغگویی به خبرنگارمهر گفت: دونکته را در این مورد باید در نظر گرفت. یکی اینکه دروغ نشانه ضعف شخصیتی دروغگو است یعنی دروغگو دچار کمبود و ضعف است اگرچه هم به شوخی در حرفهای غیرجدی زده شود. فردوسی هم راستی را نشانه نیرومندی و سستی را نتیجه دروغ میداند. زنیرو بود مرد را راستی / زسستی کژی آید و کاستی.
وی افزود: نکته دوم درباره دروغ این است که دو زمینه در دسترس بودن و در دسترس نبودن افراد در دروغ را باید مدنظر قرارداد. در آنجایی که دروغ گفتن در دسترس دیگران نباشد برای خیلیها دروغ معلوم نمیشود مانند کسی که از ارتباط با غیب و یا رفتن به معراج سخن بگوید که ممکن است عدهای باور کنند و عدهای هم باور نکنند اما زیاد رسوا کننده نیست و کسی رسوا نمیشود.
این استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: اما دروغ در دسترس خیلی زود رسوا کننده میشود. مانند جوانی که به دوستانش بگویید یک میلیون تومان پول جیبی دارد ولی در موقع رفتن به رستوران برای حساب غذا بگوید پول ندارد. دروغ او و خود او زودرسوا میشوند. دروغ درمسائل محسوس خیلی زود موجب رسوایی میشود.
این محقق و پژوهشگر حوزه عرفان اسلامی در مورد دروغگویی در سیاست هم اظهارداشت: دروغ در سیاست و سیاستمداران بسیار زشت است. زیرا یکی از امتیازات مدیران و مسئولان شخصیت نیرومند و درست آنهاست اگر دروغ بگویند نشان از ضعف شخصیتی آنها دارد. مثلاً سیاستمداری از اضافه کردن دوبرابری حقوق کارمندان در سال آینده خبر دهد و سال تمام بشود و حقوق دو برابر نشود همه به این دروغ او پی میبرند.
یثربی گفت: من نه به عنوان یک واعظ و کسی که روایت میگوید بلکه به عنوان یک معلم و محقق میگویم که دروغ گفتن در حوزه سیاست بسیار خطرناک و زشت است.
وی درمورد تبعات دروغگویی در سطح مقامات سیاسی هم یادآورشد: دروغگویی در سطح مقامات جایگاه کشور و مسئولان نظام را در نظر مردم و بین المللی افت میدهد. زیرا همیشه زمینههای سیاسی قابل لمس و در دسترس هستند. اگر سیاستمداری به دروغ مدعی چیزی شود در دنیای امروز که رسانهها حرف اول را میزنند دروغ او به زودی افشا میشود. حاکمان نماد و محصول جامعه هستند در نتیجه دروغگویی آنها جایگاه مردمانشان را هم در داخل و هم در سطح بین المللی ضعیف میکند.
این مفسر قرآن در پایان گفت: زشتی دروغ در کشورهای پیشرفته به حدی است که اگر به سیاستمداری دشنام بدهید مثلاً بگویید حرمزاده ناراحت نمیشود ولی اگر بگویید دروغگو است این نسبت را توهین بزرگی به خود تلقی میکند.
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