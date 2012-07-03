کارگاه آموزشی مسئولان بسیج سازندگی شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین سپاه ناحیه شاهرود در همایش و کارگاه آموزشی مسئولین بسیج سازندگی پایگاه‏ها و حوزه‎های سپاه ناحیه این شهر اظهار داشت: یکی از اهداف تشکیل بسیج مردمی خدمت به انقلاب و جامعه‏ی اسلامی است.

سرهنگ پاسدار حسین بذرکار گفت: بسیج سازندگی سپاه در راه خدمت‎رسانی به مردم، به فرمان رهبر معظم انقلاب تشکیل شد و به عمران و آبادنی مناطق محروم همت گماشت.

حمید خوشقدم مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه شاهرود نیز در این همایش گفت: بسیج سازندگی در عرصه‎های مختلف علمی آموزشی پژوهشی امدادی عمرانی و بهداشتی درمانی وارد شده است و تلاش می‎کند با همکاری بسیجیان داوطلب در اقشار مختلف بسیج در خدمت‏رسانی و کمک به مناطق محروم کشور سهیم باشد.

اردوی حلقه ‏های صالحین روستای قاسم آباد پشت بسطام برگزار شد

کارشناس تربیتی بسیج خواهران شاهرود در اردوی حلقه‏های صالحین پایگاه حضرت خدیجه(س) حوزه بسیج خواهران ریحانه الرسول در امامزاده سیدهاشم روستای قاسم آباد پشت بسطام، اظهار داشت: جامعه امروز به خصوص نسل جوان جامعه نسبت به شناخت سیره ائمه(ع) و بزرگان دین غفلت می‏کنند.

شکوفه حسین پور گفت: مهمترین مطلبی که ما امروز به آن نیاز داریم شناخت و معرفت نسبت به سیره و روش امامان و بزرگان دین است که متاسفانه جامعه امروز ما و بخصوص نسل جوان از آن غافل است.

وی با بیان اینکه برای مقابله با این تهاجم دشمن باید هوشیار بود، اظهار داشت: مطالعه و شناخت سیره و رفتار ائمه معصومین به ما کمک خواهد کرد تا در این جنگ نابرابر اعتقادی بتوانیم مسلح شویم و حضور در حلقه‏های صالحین و فراگیری معارف اهل بیت و قرآن و افزایش بصیرت تا حدود زیادی انسان را در مقابل این تهدیدات واکسینه و محافظت می‏ نماید.

برگزاری نشست اعضای منتخب حلقه‌های صالحین دامغان با فرمانده سپاه این شهرستان



فرمانده سپاه ناحیه دامغان در نشستی با اعضای منتخب حلقه‌های صالحین پایگاه بنت الهدی حوزه کوثر با وی، اظهار داشت: بسیجیان با پیروی از سیره و سنت زندگی امام حسین(ع) باید تکلیف‌گرا باشند نه مأموریت محور، مانند امام حسین(ع) که تکلیف واجب کرده بود ایشان برای حفظ اسلام به کربلا بروند.

سرهنگ سیدمحمدحسن مرتضوی افزود: در تاریخ اسلام سمبل تکلیف‌گرایی آقا ابوالفضل العباس(ع) هستند و بسیجیان با تأسی از این بزرگواران باید در اجرای اهداف خود تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: شاید یک کار صواب کوچکی مثل سلام کردن، برداشتن یک تکه نام از روی زمین به چشم نیاید ولی فردای قیامت آثار و برکات این اعمال را مشاهده می‏کنیم، بنابراین از توطئه دشمنان و وسوسه‌های شیطان هراسی به خود راه نداده و همچنان مصمم و با اراده در اجرای اهداف خود در راستای کمک به انقلاب و اسلام قدم بردارید.

جلسه صالحین حوزه بسیج اصناف الهادی شاهرود برگزار شد

مسئول تربیت آموزش سپاه ناحیه شاهرود در جلسه صالحین پایگاه امیرالمومنین حوزه بسیج اصناف الهادی شاهرود که با حضور 70 نفر از بسیجیان پایگاه در حسینیه حضرت رقیه (س) شهرک گلستان شاهرود برگزار شد، اظهار داشت: بصیرت ترازوی سنجش اعمال ماست و باید بدانیم که اگر بصیرت بود پیروی از حق و حقیقت خواهد بود و این حاصل نمی‏شود.

حجت الاسلام علیرضا اسکندرپور گفت: بصیرت با کسب معرفت از دریای بی‏کران امامان معصوم به دست می‏آید و این راهنمایی است برای همه ما که راه کسب معرفت و رسیدن به بصیرت تحقیق و کنکاش در سیره و روش ائمه و پیروی از آنها است.

وی اذعان داشت: برگزاری جلسات صالحین به معرفت و بصیرت ما نسبت به اسلام و انقلاب می‏افزاید و سنگری محکم برای تهاجمات نرم دشمنان است.

یادواره 29 شهید روستای گلستان شاهرود برگزار شد

مشاور فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در یادواره 29 شهید روستای گلستان شاهرود اظهار داشت: چشم ملت ما بر دستان توانمند و با اقتدار دانشمندان ما دوخته شده است و این خاری بس بزرگ بر چشم دشمنان ماست.

حجت الاسلام سیداحمد حسینی گفت: کشور ما در پی تحریم‌ها و آزار و اذیت ابرقدرتها بزرگ شده و رشد و بالندگی یافت و این به برکت و عظمت خون شهداست.

استاد دانشگاه افزود: امروز شهدا به این اقتدار و بزرگی ایران اسلامی می‌بالند و ما هم باید به یاد داشته باشیم که عظمت خون شهدا را ارج نهیم.

این یادواره به همت حوزه مقاومت حمزه سیدالشهدا و پایگاه مقاومت در سالن ورزشی شهدا روستای گلستان برگزار شد.

برگزاری یادواره شهدای 29 شهید منطقه گلستان بخش بسطام شاهرود

امام جمعه کلاته خیج در یادواره شهدای 29 شهید منطقه گلستان بخش بسطام شاهرود گفت: شهدا برای دفاع از اسلام و ایران از جان خود گذشتند و در این راه خالصانه از حریم ولایت دفاع نمودند.

حجت الاسلام علی خداپرست گفت: اگر از خانواده شهدا بپرسیم از اخلاقیات شهدا صحبت کنند همه می‌گویند خصوصیات و رفتار آنها با دیگران فرق داشته و اینطور نبود که یک دفعه به مقام شهادت برسند بلکه آنها همواره در تزکیه و تهذیب روح خود کوشیده و برای شهادت ساخته شده بودند و آمادگی شهادت را در خود بوجود آورده بودند.

یادواره 29 شهید روستاهای چهارطاق، پرو و قلعه میرزا سلیمان که به همت پایگاه‌های آسیه، قدسیه و حضرت خدیجه(س) حوزه خواهران ریحانه الرسول در فاطمیه روستای پرو و با حضور بانوان و خانواده شهدا برگزار شد.