خرس عروسکی بیست میلیون دلار فروخت

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم را "ست مک‌فارلین " کارگردانی کرده و "الک سالکین" فیلمنامه این اثر فانتزی را به رشته تحریر درآورده است.

والبرگ که معمولا در آثار اکشن و حادثه ای حاضر می شد اکنون در این فیلم نیز به عنوان عنصری پر مخاطب مورد استقبال علاقه مندان آثار سینمای کودک قرار گرفته است.

این فیلم سینمایی ماجرای یک خرس اسباب بازی به نام «تد» را به تصویر می کشد که با تحقق یافتن آرزوی دوران کودکی صاحبش، جان می گیرد و این موضوع موجب به وجود آمدن اتفاقاتی برای هر دوی آن ها می شود.

علاوه بر والبرگ، میلا کانیس و جول مک‌هیل از جمله بازیگرانی هستند که در فیلم سینمایی «تد» ایفای نقش کرده اند.



