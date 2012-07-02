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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۷

از ساعات اولیه صبح؛

مرحله مقدماتی رزمایش موشکی پیامبر اعظم(ص) 7 آغاز شد

مرحله مقدماتی رزمایش موشکی پیامبر اعظم(ص) 7 آغاز شد

از اولین ساعات صبح امروز مرحله مقدماتی رزمایش موشکی پیامبر اعظم(ص) 7 آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، همزمان با آغاز مرحله مقدماتی رزمایش موشکی زمین به زمین نیروی هوافضای سپاه، از اولین ساعات صبح امروز کلیه یگان‌ها و پایگاه‌های موشکی شرکت کننده در این رزمایش مراحل آماده‌سازی و نقل و انتقالات خود به مواضع از پیش تعیین شده را آغاز کردند.

این گزارش می‌افزاید: با توجه به اینکه در رزمایش موشکی پیامبر اعظم(ص) 7 پایگاه هوایی شبیه‌سازی شده در کویر مورد هدف قرار خواهد گرفت، موشک‌های برد بلند، برد متوسط و کوتاه برد متناسب با مشخصات هر یک، در فواصل جغرافیایی مناسب در سطح کشور گسترش می‌یابند.

بنابراین گزارش در رزمایش موشکی پیامبر اعظم(ص) 7 ده‌ها فروند از انواع موشک‌های شهاب 1،2،3، موشک فاتح، موشک تندر، موشک‌های زلزال، خلیج فارس و قیام به کارگیری خواهند شد.

همچنین مقارن ساعت 3 بامداد امروز سردار سرتیپ پاسدار امیر علی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه از فرایند اجرای مرحله مقدماتی رزمایش و نحوه آماده‌سازی و استقرار یگانها و سامانه‌ها در برخی مناطق بازدید به عمل آورد.

گفتنی است، در مرحله مقدماتی رزمایش پیامبر اعظم(ص) 7 مراحل آماده‌سازی و استقرار به منظور اجرای مرحله اصلی رزمایش انجام می‌شود.
 

کد مطلب 1640349

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