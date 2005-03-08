  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۵:۵۲

مجمع عمومي انتخاب كميته داوران بوكس برگزار شد

مجمع عمومي انتخاب كميته داوران ليگ برتر بوكس با حضور 23 داور بين المللي و آسيايي و رييس فدراسيون بوكس روز گذشته درهتل هويزه برگزارشد.

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين جلسه هيچ كس بطورخاص نامزد نشده بود وهمه داوران حاضردرجلسه كانديدا بودند كه با راي گيري حاضرين، 6 داوربعنوان اعضاي كميته داوران انتخاب شدند.
منوچهرنقافي، حسين برقشي، بهروز هنري، عباس ملك محمدي، بيژن دلشاد وبهمن بردباربعنوان اعضاي كميته داوران انتخاب شدند. ضمن اينكه صادق پوربعنوان بازرس كميته داوران برگزيده شد. رييس كميته داوران نيزتوسط رييس فدراسيون بوكس به زودي انتخاب خواهد شد.
گفتني است: دراين جلسه همچنين احمد ناطق نوري، سعيد آلوسي را بعنوان مربي بدنسازتيم ملي بوكس انتخاب كرد.

کد مطلب 164035

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها