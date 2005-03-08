مجمع عمومي انتخاب كميته داوران بوكس برگزار شد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين جلسه هيچ كس بطورخاص نامزد نشده بود وهمه داوران حاضردرجلسه كانديدا بودند كه با راي گيري حاضرين، 6 داوربعنوان اعضاي كميته داوران انتخاب شدند.

منوچهرنقافي، حسين برقشي، بهروز هنري، عباس ملك محمدي، بيژن دلشاد وبهمن بردباربعنوان اعضاي كميته داوران انتخاب شدند. ضمن اينكه صادق پوربعنوان بازرس كميته داوران برگزيده شد. رييس كميته داوران نيزتوسط رييس فدراسيون بوكس به زودي انتخاب خواهد شد.

گفتني است: دراين جلسه همچنين احمد ناطق نوري، سعيد آلوسي را بعنوان مربي بدنسازتيم ملي بوكس انتخاب كرد.