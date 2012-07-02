دکتر محسن مشکوه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از موارد بیماریهای قابل انتقال از حیوان به انسان، در اثر تماس مستقیم به واسطه مصرف فرآورده های دامی است که سلامت انسان را تهدید می کند.

وی با عنوان این مطلب که بیش از چند بیماری قابل انتقال بین انسان و حیوان وجود دارد، گفت: تعدادی از این بیماریها از اهمیت بیشتری برخوردارند و سازمان دامپزشکی با توجه به اثرات اقتصادی این بیماریها، آنها را درجه بندی می کند و برنامه هایی برای مقابله با آنها دارد.

معاو سازمان دامپزشکی از سیاه زخم، تب مالت، تب کریمه کنگو، سل گاوی، مشمشمه و... به عنوان بیماریهایی نام برد که از اهمیت بالایی برخوردارند و اظهارداشت: سازمان دامپزشکی با واکسن دامها و کنترل دامهای آلوده و نظارت جدی بر کشتارگاههای صنعتی و تحت پوشش، سعی و تلاش دارد که موارد انتقال بیماری از دام به انسان به حداقل برسد.

مشکوه در ارتباط با تب کریمه کنگو که این روزها بیشتر سر زبانها افتاده است، گفت: تب کنگو بیماری است که موارد بیشتری از آن در آخر فصل بهار و اوایل تابستان گزارش می شود و آنچه امسال رسانه ای شده دال بر تشدید این بیماری در کشور نیست.

وی در خصوص ورود دام قاچاق و کشتار این دامها برای مصرف روزانه مردم، افزود: دام قاچاق مسئله ای نیست که بتوان آن را تکذیب کرد زیرا ممکن است مثل هر کالا و فرآورده دیگری قاچاق شود.

معاون بهداشتی سازمان دامپزشکی با تاکید بر کنترل و نظارت جدی بر کشتار دامها در کشتارگاههای صنعتی و تحت پوشش دامپزشکی در کشور، اظهارداشت: موضوع ورود دام قاچاق از مرزهای شرقی کشور به تهران را تایید نمی کنم.