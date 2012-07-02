حادثه حمله به هواپیمای مسافربری ایران خوی تجاوزکارانه آمریکا را نشان می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام سرلشگر دکتر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح که همزمان با بیست و چهارمین سالگرد شهادت 290 مسافر بی گناه هواپیمای مسافربری ایرباس در محل شهادت آنها در آبهای خلیج فارس قرائت شد، آمده است: در تاریخ پایداری و مقاومت ملتها روزهایی وجود دارد که در آن خون انسانهای مظلوم بی هیچ گناهی ریخته شده‌است. دوازدهم تیر ماه 1367 در روز شمار حماسه دفاع مقدس از جمله ایامی می باشد که هرگز از حافظه ملت ایران و تاریخ پاک نخواهد شد.

در ادامه این پیام عنوان شده است: ارتکاب فاجعه تروریستی نیروی دریایی آمریکا این شرورترین چهره تاریخ دنیا در سوم ژوئیه 1988 با انفجار هواپیمای مسافربری ایرباس جمهوری اسلامی ایران( به شماره 655) بر فراز آبهای نیلگون خلیج فارس 290 نفر سرنشین بی دفاع و بی گناه اعم از زن و مرد، کودک و کهنسالان شهادت رساندند. این فاجعه هولناک آمریکا سندی غم انگیز از تروریسم دولتی آمریکا به شمار می آید که همه ساله وجدان های آزادیخواه و بیدار را به قضاوت فرا می خواند.

حادثه عظیم و فاجعه آمیز حمله به هواپیمای مسافربری و کشتار مظلومانه صدها مرد و زن و کودک مسافر خوی تجاوز کارانه و ددمنشانه آمریکای جنایتکار که نقاب آزادی و دفاع از حقوق بشر و مخالفت با تروریسم را بر چهره دارد و تنها به منافع و سیاستهای استعماری خود می اندیشد را نشان می دهد.

همچنین در این پیام اعلام شد: راستی از این همه دنائت و پستی به کجا شکایت ببریم و ندای مظلومیت قربانیان این حادثه جانگداز را کجا فریاد کنیم. آیا گوش شنوایی در دنیا هست که ضجه های کودکان و مادرانی که در این جنایت هولناک به آسمان بلند شد را بشنود.

از آن روز سیاه 24 سال می گذرد، ملت بزرگ ایران اسلامی و خانواده های معزز شهدای حمله ناو وینسنس آمریکا به هواپیمای مسافربری، داغدار ولی استوار ایستاده اند، از آن زمان تاکنون مجامع بین المللی حقوق بشر، برای جلوگیری از اینگونه حوادث و کشتار مردم بی دفاع در پاکستان، عراق و فلسطین را ادامه می دهد.

هر چند آمریکایی ها طی این سالها در اقصی نقاط جهان ضرر و صدمات زیادی متحمل شده اند، لیکن باید همچنان در انتظار ضربات سهمگین تر الهی در انتقام نسبت به این جنایات بزرگ خود باشد. آن روز دور نیست و همانا وعده خداوندحتمی است.

ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای والامقام و قربانیان مظلوم فاجعه 12 تیرماه1367 و همدردی با خانواده معززی شهدا، از همه وجدانهای بیدار و طرفدار حقف مجامع بین المللی و گروه های مدعی دفاع از آزادی و دمکراسی می خواهیم همچون ملت سلحشور ایران در محکومیت این تجاوز آشکار ضد انسانی, فریاد اعتراض سر داده و این جنایت بزرگ را محکوم نمایند.

با امید به ظهور جهانی حضرت مهدی(عج) و دنیایی عاری از هرگونه تعدی, تجاوز و فریبکاری و احترام واقعی به کرامت انسانی و حقوقدبشر در سرتاسر گیتی.