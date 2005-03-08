"بروس ويليس" در بلوك 16 بازي مي كند

" بروس ويليس "
به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" پروژه بعدي اين هنرپيشه يك اثرهيجان انگيزبه نام " بلوك 16" است كه تحت نظارت شركت فيلمسازي ملينيوم فيلمزكليد مي خورد.
"ريچارد دونر" درمقام كارگردان اين اثرحضوردارد وفيلمبرداري ازفصل تابستان درنيويورك آغازمي شود .
فيلمنامه "بلوك 16" كاري از" ريچارد ونك " است اين اثرشرح حال پليس ميانسالي را روايت مي كند كه ناگزيرست شاهد يك جنايت را تا 16 بلوك همراهي كند.اين درحاليست كه گروه هايي هستند كه درصدد مرگ پليس وشاهد مذكوربرمي آيند .واپسين پروژه " بروس ويليس " فيلم " گروگان " بود كه روزجمعه ازطريق شركت فيلمسازي ميرامكس به نمايش درمي آيد.
نظر شما