  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۴:۴۸

"بروس ويليس" در بلوك 16 بازي مي كند

"بروس ويليس"، هنرپيشه فيلمهاي "اشك خورشيد"، "حس ششم" و "شكست ناپذير" مذاكرات را براي حضور در پروژه بعديش آغازكرد.

" بروس ويليس "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" پروژه بعدي اين هنرپيشه يك اثرهيجان انگيزبه نام " بلوك 16" است كه تحت نظارت شركت فيلمسازي ملينيوم فيلمزكليد مي خورد.
"ريچارد دونر" درمقام كارگردان اين اثرحضوردارد وفيلمبرداري ازفصل تابستان درنيويورك آغازمي شود .
فيلمنامه "بلوك 16" كاري از" ريچارد ونك " است اين اثرشرح حال پليس ميانسالي را روايت مي كند كه ناگزيرست شاهد يك جنايت را تا 16 بلوك همراهي كند.اين درحاليست كه گروه هايي هستند كه درصدد مرگ پليس وشاهد مذكوربرمي آيند .واپسين پروژه " بروس ويليس " فيلم " گروگان " بود كه روزجمعه ازطريق شركت فيلمسازي ميرامكس به نمايش درمي آيد.

 

کد مطلب 164036

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها