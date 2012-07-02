مشهد از ضعف ساختار شهری رنج می برد/ لزوم اختصاص اعتبار پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، مشهد به عنوان دومین کلانشهر مذهبی جهان اسلام توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی، در سال 2017 به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام برگزیده شده است اما این اتفاق خوشایند در حالی روی می دهد که این شهر به دلیل نداشتن منابع مالی پایدار نمی تواند آنچنان که باید زیر ساخت های لازم را فراهم کند.

این شهر همچنین به لحاظ توسعه ناوگان حمل و نقل درون‌شهری، فضاهای فرهنگی، تاریخی، تفریحی و تجاری، امکانات اقامتی، خطوط هوایی، ریلی و جاده‌ای نیز با مشکلات عدیده ای مواجه بوده و با وجود این کاستی ها نمی توان انتظار داشت این شهر به قطب اول فرهنگی جهان اسلام و منطقه تبدیل شود.

با وجود همه مشکلاتی که در این شهر وجود دارد بافت فرسوده و طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی بیش از سایر مشکلات خودنمایی می کند چرا که با وجود تلاش های بسیار، شهرداری مشهد به تنهایی قادر به احیای بافت فرسوده نبوده و در این راستا نیازمند مساعدت ملی است.

پایتخت معنوی پیشانی نظام اسلامی بوده و وجود بافت های فرسوده و ۹۰۰ هزار حاشیه‌نشین زیبنده این شهر نیست و این مسائل بر نابسامانی و فراهم نبودن زیر ساخت های این شهر می افزاید.

به عقیده برخی از صاحب نظران مشهد قابلیت تبدیل شدن به قطب اول فرهنگی جهان اسلام و منطقه را دارد و در این راستا می توان با برنامه ریزی درست و اصولی از دارایی های فرهنگی این شهر استفاده کرد.

لزوم توجه به صنایع فرهنگی مشهد

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: برای تبدیل شدن مشهد به پایتخت فرهنگی جهان اسلام باید به صنایع فرهنگی به عنوان مولد بخش اقتصاد توجه شود، اما در پایتخت معنوی به دلیل غفلت مسئولان استانی و کشوری همیشه به فرهنگ به عنوان مقوله ای که باید روی آن هزینه کرد، نگاه شده است.

عقیل صادقی معتقد است، در پایتخت معنوی به دلیل غفلت مسئولان، توسعه فرهنگی اتفاق نیفتاده و فراهم سازی زیر ساخت ها در مشهد همیشه از بخش های مظلوم جامعه بوده و حتی کمترین منابع مالی نیز صرف آن نشده است.

وی تصریح می کند: گرچه در سال‌های اخیر دولت سعی کرده به مقوله فرهنگی مشهد توجه ویژه ای داشته باشد اما همچنان در این شهر به فرهنگ به چشم یک صنعت نگاه نمی شود.

صادقی تاکید می کند: می توان از دارایی های فرهنگی مشهد به عنوان دومین کلانشهر مذهبی جهان در راستای تولید ثروت، قدرت و اشتغال بهره گرفت.

وی با بیان اینکه مشهد به دلیل دارا وجود بارگاه امام هشتم و زیارت در اولویت صنایع فرهنگی قرار دارد، می گوید: 25 میلیون زائر ایرانی و خارجی اگر خوب مدیریت شود و چرخهای هتلداری، مراکز سیاحتی و بازار سوغات و مواد غذایی مشهد خوب بچرخد، هر سال چند برابر اعتبارات جاری و عمرانی، پول وارد این شهر می شود که با این پول می توان در راستای توسعه فرهنگی پایتخت معنوی اقدام کرد.

تدوین چشم انداز فرهنگی

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه برخی از افراد نمی پذیرند که صنایع فرهنگی خلق ثروت می کند، می افزاید: باید برای مردم تشریح شود که خلق ثروت تنها پول نیست چرا که بسیاری از ثروت ها، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هستند و در این راستا مسئولان مشهدی هم باید بدانند که اگر این وضع را تصحیح نکنند و اگر این روال را ادامه دهند معلوم نیست چه آینده ای در انتظار مشهد باشد.

وی بیان می کند: باید چشم انداز فرهنگی برای مشهد تعریف شود و در این چشم انداز راهبردی توسعه صنایع فرهنگی در اولویت قرار گیرد، زیرا اگر قرار است پایتخت معنوی ویترین و پیشانی اقدامات فرهنگی باشد باید تعریف مدونی از توسعه فرهنگی در این شهر صورت گیرد.

وی معتقد است سیاست های متعارض، متداخل و متفاوت مسئولان شهری و کشوری در زمینه اقدامات فرهنگی و معنوی در عدم توسعه فرهنگی پایتخت معنوی دخیل بوده و مردم مشهد و زائرانی که به این شهر سفر می کنند به راحتی متوجه این تعارض ها می شوند.

سیاست های متعارض مسئولین در مقوله فرهنگی

وی ادامه می دهد: این تعارض از دور و از درون کاملا دیده می شود و زیان های بسیاری به دنبال دارد که اولین و مهم ترین ضرر متوجه امر زیارت و نرسیدن به جایگاه توسعه فرهنگی این شهر است.

وی با تاکید بر اینکه لطمه دیدن مقوله زیارت خسارتی عمیق و استراتژیکی را به توسعه فرهنگی پایتخت معنوی وارد می کند، می گوید: مشهد قابلیت های فراوانی برای رشد دارد و حتی می تواند به یک جهان شهر فرهنگی، مذهبی تبدیل شود اما سیاست گذاریهای نادرست این فرصت را از این شهر می گیرد.

وی ادامه داد: مسئولان در شهر مشهد باید به دنبال جذب و استفاده مناسب از امکانات بودجه زیارت برای ساخت زیرساخت‌های مطلوب در راستای توسعه فرهنگی این شهر باشند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز می گوید: به مشهد باید با نگاهی ملی نگریست زیرا این شهر متعلق به جهان تشیع است و باید در همه ابعاد ارتقا پیدا کند.

هاشم بنی هاشمی با بیان اینکه از سوی سازمانهای بین المللی مشهد را به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام اعلام کرده اند، می افزاید: پایتخت معنوی باید با طرف سازی معضلات این شهر زیرساخت ها را برای سال 2017 و به یدک کشیدن عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام آماده کند.

لزوم سرمایه گذاری در بخش های سیاحتی مشهد

وی با تأکید بر لزوم سرمایه گذاری در بخش های سیاحتی مشهد می گوید: مدیران اجرایی این کلانشهر مذهبی باید با برنامه ریزی صحیح، با جذب سرمایه گذار، بخش های سیاحتی این شهر را تقویت کنند تا با ایجاد اشتغال، انتقال مفاهیم ارزشی و تبادل فرهنگی این شهر در سال 2017 به لحاظ زیرساختی برازنده عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام باشد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان می کند: تاکنون اقدام قابل ملاحظه ای به منظور هدایت تسهیلات سرمایه گذاری شده به سمت تقویت بخش های سیاحتی وساخت مراکز اقامتی ارزان قیمت و زیرساخت جاذبه های فرهنگی، تاریخی و تفریحی در این شهر صورت نگرفته است.

مساعدت دولت برای سرمایه گذاری در توسعه فرهنگی

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز توجه به برطرف سازی معضل حاشیه نشینی و بهسازی بافت فرسوده را از مهم ترین نیازهای مشهد توصیف می کند و می گوید: مساعدت دولت به منظور سرمایه گذاری در پروژه نوسازی اطراف حرم رضوی بهترین فرصت برای اقدام در زمینه توسعه فرهنگی پایتخت معنوی است.

وی تاکید می کند: همچنین می توان با ‌ایجاد حس رقابت در بین هنرمندان در راستای توسعه فرهنگی اقدام کرد.

این نماینده با بیان اینکه مشهد یک شهر تاریخی بوده و بارگاه منور رضوی بزرگ‌ترین نعمت برای این شهر محسوب می‌شود، می گوید: ارتقاء فرهنگی مشهد نیازمند اعتبارات و توجه ویژه است و هر چند در این راستا تصویب بودجه فرهنگی صورت گرفته اما عقب ماندگی در تخصیص بودجه به دستگاه های فرهنگی موجب اختلال در کار آنها شده است.

درآمدهای ناپایدار

شهردار مشهد در این باره تاکید می کند: رئیس جمهور در دومین سفر استانی خود به استان وعده داد که هر سال 200 میلیارد تومان برای بهبود زیر ساخت های این شهر پرداخت شود که اگر این امر تحقق می یافت، چهره شهر مطلوب و زیبنده می شد.

محمد پژمان می افزاید: قصه اعتباراتی که تعهد آن توسط رئیس جمهور پذیرفته شده بود، این روزها به بودجه زیارت معروف است اما هنوز این امر به معنای واقعی تحقق نیافته است.

به گفته وی دولت باید به هر شکل برای شهرداری مشهد تعریف تازه ای از تولید درآمد تعریف کند.

پژمان می گوید: کمک های دولتی که تنها 10 درصد اعتبارات شهرداری مشهد را پوشش می دهد و در این راستا مردم نیز به پرداخت عوارض شهری عادت نکرده اند که با این وضعیت مشهد نمی تواند پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2017 نقش آفرینی کند.

مشهد برای تبدیل شدن به پایتخت فرهنگی جهان اسلام نیازمند نگاه ملی و دریافت بودجه قابل توجه است، چرا که با کج دارو مریز حرکت کردن نمی توان به توسعه فرهنگی این شهر امیدوار بود.

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گزارش: مرضیه صاحبی