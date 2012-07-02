اعتبار پروژه های مهر ماندگار هشت برابر بودجه عمرانی کشور است

علی اکبر محرابیان در حاشیه سفر به اردبیل بازدید از طرحهای مهر ماندگار استان در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: هم اکنون 160 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرحهای مهر ماندگار کشور پیش بینی شده است.

وی تعداد طرحهای مهر ماندگار را 800 پروژه در سراسر کشور عنوان کرد و افزود: اجرای این پروژه ها در قالب طرح مهر ماندگار به تصویب هیئت دولت رسیده است.

رئیس طرح مهر ماندگار کشور با اعتقاد به امکان اجرای طرحهای عمرانی در مدت زمان کمتر تصریح کرد: دولت مصمم به تکمیل بسیاری از پروژه های طرح مهر ماندگار تا هفته دولت و دهه فجر است.

وی همچنین از تکمیل و بهره برداری سد گیوی در دهه فجر امسال خبر داد و یادآور شد: سد گیوی جزو مهمترین طرحهای ماندگار استان اردبیل بوده و نقش آن را در توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی منطقه مهم است.



سد گیوی با حجم مخزن 76 میلیون متر مکعب، 102 متر ارتفاع دارد و عملیات اجرایی آن از سال 83 آغاز شده است.



محرابیان همچنین در خصوص طرح راه آهن اردبیل – میانه متذکر شد: اتصال راه آهن اردبیل به شبکه سراسری از طرحهای ماندگار و تاثیرگذار در توسعه استان است که تا پایان دولت دهم به بهره برداری خواهد رسید.



به گفته وی برای این طرح 175 کیلومتری تاکنون 170 میلیارد تومان هزینه شده و با پیشرفت فیزیکی 46 درصدی برای تکمیل و بهره برداری نهایی به اعتباری بالغ بر 480 میلیارد تومان نیاز است.



پیش از این نماینده ویژه رئیس جمهور از طرحهای مهر ماندگار شهرستان پارس آباد از جمله بیمارستان 120 تختخوابی، تصفیه خانه، مجتمع دامپروری کشت و صنعت مغان و طرح آبرسانی پایاب سد خدا آفرین به عنوان بزرگترین طرح آبرسانی کشاورزی استان بازدید کرده بود.

تا پایان دولت دهم و در قالب طرح مهر ماندگار قرار است 26 طرح عمرانی نیمه تمام در استان تکمیل و به بهره برداری برسد.