وخامت حال پادشاه عربستان/ عبدالله بن عبدالعزیز به کما رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، منابع آگاه عربستان سعودی اعلام کردند که عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه این کشور به علت وخامت حال جسمانی اش به کما رفته است.

بنا بر اعلام این منابع، پادشاه عربستان سعودی آخرین بار در مراسم تشییع "نایف بن عبدالعزیز" ولیعهد سعودی دیده شده است. منابع رسمی سعودی به دلیل حساسیت موضوع تاکنون این خبر را اعلام نکرده اند.

آنچه بیش از همه تعجب محافل سعودی و غیر سعودی را برانگیخته است و شایعه مرگ پادشاه عربستان را تقویت می کند این است که دفتر پادشاهی عربستان روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای به بهانه مقابله با هر گونه حملات تروریستی دستور آماده باش تمامی نیروهای امنیتی را صادر و اعلام کرد که این حکم از سوی پادشاه امضا شده است.

در همین حال برخی ناظران و کارشناسان در گفتگو با "المستقبل العراقی" اعلام کردند که این حکم بیانگر این است که مرگ عبدالله بن عبدالعزیز نزدیک است و نگرانی هایی در رابطه با بروز تنش میان خاندان سلطنتی عربستان وجود دارد به ویژه اینکه از ولیعهدی شتابزده "سلمان بن عبدالعزیز" نارضایتی هایی وجود دارد و احتمال کودتا علیه سلمان در چنین شرایطی بسیار است.

از سوی دیگر "متعب بن عبدالله بن عبدالعزیز" یکی از پسران پادشاه عربستان سعودی در واکنش به شایعات رسانه ها درباره مرگ پدرش اعلام کرد که انتشار چنین اخباری کاملا بی اساس است و عبدالله بن عبدالعزیز تنها دچار کسالت شده است. همین امر باعث شد دولت های انگلیس و آمریکا و برخی کشورهای دیگر برای سلمان بن عبدالعزیز پیام تسلیت بفرستند.

بر اساس گزارش های موجود، حال عبدالله بن عبدالعزیز نامعلوم است و وی درحال حاضر دریک بیمارستان نظامی در ریاض بستری است.

پروفسور "ویلیام راجر" پزشک ویژه عبدالله بن عبدالعزیز صبح روز گذشته در گزارشی اعلام کرد که پادشاه عربستان به کما رفته است به طوری که سطح هوشیاری وی پایین آمده است و واکنش های حیاتی وی متوقف شده است.