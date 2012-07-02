نیروی متخصص روانشناس ورزشی در خراسان رضوی نداریم

علی اکبر هاشمی جواهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: دانشگاه این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است و ما پس از راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی، کوشش می کنیم این نقیصه جبران و نیروهای متخصص وارد میادین ورزشی شوند.

وی گفت: این استان در خصوص برگزاری مسابقات دانش آموزان منتخب ورزشکار کشور در این هفته که در 6 رشته ورزشی انجام می شود، آمادگی دارد.

وی تصریح کرد: درست است که این اداره متولی ورزشکاران جوان است اما بازوهای کاری این نهاد تمام افراد جامعه هستند و شعار ما همه برای ورزش ،ورزش برای همه است.

وی بیان داشت: خوشحالم این بازی ها در پایتخت معنوی کشور انجام می شود و زمانی که یک شهر این عنوان را کسب کرده است باید در تمام ابعاد نمونه باشد.

وی با اشاره به این که این اداره از هر نوع کمک به تربیت بدنی دانش آموزان دریغ ندارد، اظهار داشت: مهمترین دستاورد این بازیها پای بوسی نسل جوانی است که شاید عده ای از آنان برای نخستین بار به حرم رضوی مشهد مقدس مشرف می شوند.

وی افزود: انجام سایر فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی نیز باعث می شود روح معنوی دانش آموزان صیقل و به رشد و تعالی دست یابند.

جواهری یادآور شد: هم اکنون معنوی سازی ورزش بزرگترین دغدغه فکری من برای ورزش جوانان استان است.

وی اولویت ورزش امروز استان را آشنایی نسل فردا با ارزشهای دینی دانست و گفت: از آن جا که خداوند انسان را موجودی همه جانبه آفریده است عقلانیت،سیاسی بودن و روحیات معنوی نیز با وی عجین است و وظیفه ماست که در حین ورزش به ایجاد و رشد خلق و خوی جوانمردی ،درستی،گذشت و تعاون نیز توجه و آموزش دهیم.

وی تصریح کرد: همه دست اندرکاران ورزشی اعم از مربی و داور و سرپرست را در این کار تیمی دخیل هستند.