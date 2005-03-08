ابومازن نسبت به درپيش گرفتن سياست وقت كشي به رژيم صهيونيستي هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره ، رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين كه امروزدر افتتاحيه دوره دهم مجلس قانونگذاري فلسطين درشهر رام الله درحضور نمايندگان سخنراني مي كرد، همچنين افزود: وقت كشي اسراييل درعمل به تعهدات خود يك نوع تهديد براي روند صلح به شمار مي آيد .

وي گفت: تشكيلات خودگردان فلسطين به همراه گروههاي جهادي فلسطين پايبندي خود را به تعهداتشان ثابت كردند همچنانكه ما به جدي بودن خودمان درعمل نمودن به تعهداتي كه موجب استحكام تفاهمات حاصله درنشست شرم الشيخ مصرمي شود علي رغم تداوم اشغالگري اسراييل و كمبود امكانات احترام گذاشتيم.

ابومازن افزود : اسراييل نبايد بدون توجيه درپايبندي به تعهدات خود سياست وقت كشي را در پيش بگيرد همچنانكه ما تلاش مي كنيم تا اسيران فلسطيني دربند رژيم صهيونيستي را آزاد كنيم.فلسطينيان تبعيدي را به خانه و كاشانه خود بازگردانيم و امنيت افراد تحت تعقيب فلسطيني را تضمين نمايم و مناطق مختلف در كرانه باختري رود اردن را آزاد كنيم .

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين خاطرنشان ساخت : ما هميشه تاكيد كرديم انتظاري كه ازما براي ايجاد امنيت مي رود كم و ناچيزبوده است وكمتر تلاشي درمورد روند سياسي و انجام مذاكرات و عمل به تعهدات درقبال نقشه راه و آغازمناقشه درمورد تعيين وضعيت نهايي صورت گرفته است .

ابومازن با اين وجود آمادگي تشكيلات خودگردان فلسطين را براي بدست گرفتن كنترل امنيتي تمام مناطقي كه رژيم صهيونيستي در اشغال خود دارد را اعلام كرده است .

وي تلاش هاي رژيم صهيونيستي براي گسترده شهرك سازي درسرزمينهاي اشغال شده فلسطينيان را تحت هر پوششي رد كرد و گفت : ما گسترش شهرك سازي اسراييل را هرگز نمي پذيريم .

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين درعين حال مجلس قانونگذاري را به تصويب قانون براي ايجاد اصلاحات درساختار سرويس امنيتي فلسطين فرا خواند .

وي با تاكيد برتداوم گفتمان داخلي فلسطينيان تصريح كرد: ما به زودي نتايج دستاوردهاي خود طي اين چند ماهه اززمان برگزاري كنفرانس شرم الشيخ درمصررا به اطلاع نمايندگان و رهبران گروههاي جهادي فلسطين مي رسانيم .

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين خاطر نشان ساخت : عقب نشيني نيروهاي اسراييلي از نوار غزه و كرانه باختري رود اردن بايد با پايان اشغالگري اين رژيم مرتبط باشد.

وي آمادگي تشكيلات خودگردان فلسطين براي بدست گرفت تمام مسئوليت هايش درمناطقي كه نيروهاي اسراييلي قرار است احتمالا از آن عقب نشيني كند، اعلام داشت .

او گفت : ما بارديگر موضع خودمان كه قابل فهم بوده و جامعه بين المللي از آن حمايت مي كند اعلام مي كنيم كه تشكيلات خودگردان فلسطين آماده است تا تمام مسئوليت هاي خود در مناطقي كه نيروهاي اشغالگر اسراييلي قرار است آن را تخليه كنند بر عهده بگيرند.

ابومازن همچنين تاكيد كرد: عقب نشيني نيروهاي اسراييلي ازغزه و كرانه غربي بايد فراگيرو گسترده باشد درغير اين صورت به وحدت سياسي و قانوني ميان شهروندان اين دو منطقه در كرانه غربي و نوار غزه خدشه وارد مي سازد.