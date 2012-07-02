اشتباه دوباره بزرگترین شرکت خودروسازی جهان/ فراخوان مدلهای مجلل SUV

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال مشکلات ایجاد شده با شتاب ناخواسته خودرو لکسوس RX ساخت شرکت تویوتا، این شرکت باردیگر پس از فراخوان سال 2009 اقدام به ارائه فراخوان برای این خودروها از مدل سال 2010 کرده و خودروهای لکسوس RX 350 و RX 450h را نیز تحت این فراخوان قرار داده است.

این فراخوان خودروهای ساخته شده از 28 نوامبر 2008 تا اول سپتامبر 2010 را دربر می گیرد.

براساس گزارش وال استریت ژورنال، در این اتومبیلها پدال گاز در زمان سرعت به زیرپایی راننده گیر می کند و سرعت ناخواسته افزایش می یابد.

براساس سندی که به سازمان ملی امنیت ترافیک بزرگراه ها ارسال شده، این فراخوان دربرگیرنده 154 هزار و 36 خودرو می شود.

وقتی پدال گاز گیر می کند، سرعت خودرو به قدری افزایش می یابد که کنترل کردن آن با ترمز دشوار می شود.

تویوتا یک شرکت خودروساز ژاپنی و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در جهان است.

تویوتا انواع خودرو و کامیونت (دینا) و کامیون (هینو) - کوچک شهری (دایهاتسو) و لوکس (لکسوس) را تولید می‌کند.

این شرکت در سال 2008 توانست در فروش اتومبیل بر جنرال موتورز پیشی بگیرد و بر سلطه 77 ساله این شرکت جنرال موتورز به عنوان بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی جهان پایان بدهد.

اما در سال‌های بعد، بحران کیفیت و وقوع زلزله و سونامی بی‌سابقه در ژاپن و سیل شدید در تایلند تاثیر منفی شدیدی بر تولید تویوتا داشت و باعث شد که فروشش به کمتر از 7.9 میلیون خودرو در سال 2011 برسد در حالی که جنرال موتورز با فروشی بالغ بر 9 میلیون دستگاه خودرو صدرنشین بود.

چندی پیش نیز یک فیلم از عذرخواهی مدیرعامل شرکت خودروسازی تویوتا از مالکان خودروهای این شرکت در سراسر جهان منتشر شد.

بر اساس اعلام مسوولان بزرگترین خودروساز ژاپن و جهان تاکنون بیش از 7 میلیون دستگاه از خودروهای معیوب از سطح بازار جمع‌آوری شده‌اند و بیشترین فراخوان تویوتا مربوط به بازار آمریکا، اروپا و چین بوده است.