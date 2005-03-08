  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ عمومی
۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۴:۴۳

یرژی کوچیا داور بخش بین‌الملل جشنواره پویانمایی تهران خبر داد:

پخش گسترده فیلم‌های انیمیشن ایران از تلویزیون دولتی لهستان

به زودی شبکه‌ای مخصوص پخش انیمیشن در لهستان راه‌اندازی می‌شود که با توافق‌های انجام شده انیمیشن‌های ایرانی نیز جزء آنهاست.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" یرژی کوچیا انیماتور لهستانی و یکی از اعضای هیأت داوران بخش بین‌الملل جشنواره پویانمایی تهران با بیان این مطلب، گفت: انیمیشن‌های ایرانی سبک کاملاً منحصر به فرد و به خصوصی را دنبال می‌کنند که آنها را از انیمیشن دیگر کشورها متمایز می‌کنند.
وی افزود: با بررسی کاتالوگ دوره‌های قبل جشنواره پویانمایی تهران فهیمدم که جشنواره امسال تفاوت‌های بسیاری با آنها دارد و کیفیت فیلم‌ها نسبت به سال‌های قبل به مراتب بهتر شده است.
وی با بیان اینکه بخش بین‌الملل، دارای مجموعه‌ای از فیلم‌های بسیار متفاوت است، عنوان کرد: در این بخش فیلم‌های بسیار متفاوتی دیدیم که برخی تجربی بودند، برخی از فرم‌های تازه استفاده کرده‌اند و بسیاری از آنها داستان‌های بسیار قوی داشتند.
این انیماتور لهستانی افزود: انیمیشن گستره وسیعی دارد و نمونه‌های بسیاری از هر سبک را در جشنواره تهران می‌توان دید.
وی به مشکل اکران فیلم‌های انیمیشن که در تمام دنیا یکسان است اشاره کرد و گفت: متأسفانه ارایه انیمیشن در شبکه‌های تلویزیونی و سینماها،‌ ضعف‌های بسیاری دارد و وضعیت ناراحت کننده‌ای را برای این هنر به وجود آورده است.
یرژی کوچیا در باره وضعیت انیمیشن در لهستان گفت: در لهستان کودکان می‌توانند از برنامه‌های انیمیشن که در تلویزیون پخش می‌شود، استفاده کنند اما مسؤول جدید تلویزیون دولتی قول داده تا ماه آینده شبکه‌ای جدید مختص پخش انیمیشن راه‌اندازی کند و این فرصت خوبی برای این هنر در کشور ماست.
وی افزود: البته شبکه‌ای خصوصی به نام پولیش کنیا به پخش فیلم‌هایی می‌پردازد که فقط در لهستان تولید شده باشد و انیمیشن هم شامل آن می‌شود اما این اصلاً کافی نیست.

کد مطلب 164039

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها