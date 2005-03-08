به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" یرژی کوچیا انیماتور لهستانی و یکی از اعضای هیأت داوران بخش بین‌الملل جشنواره پویانمایی تهران با بیان این مطلب، گفت: انیمیشن‌های ایرانی سبک کاملاً منحصر به فرد و به خصوصی را دنبال می‌کنند که آنها را از انیمیشن دیگر کشورها متمایز می‌کنند.

وی افزود: با بررسی کاتالوگ دوره‌های قبل جشنواره پویانمایی تهران فهیمدم که جشنواره امسال تفاوت‌های بسیاری با آنها دارد و کیفیت فیلم‌ها نسبت به سال‌های قبل به مراتب بهتر شده است.

وی با بیان اینکه بخش بین‌الملل، دارای مجموعه‌ای از فیلم‌های بسیار متفاوت است، عنوان کرد: در این بخش فیلم‌های بسیار متفاوتی دیدیم که برخی تجربی بودند، برخی از فرم‌های تازه استفاده کرده‌اند و بسیاری از آنها داستان‌های بسیار قوی داشتند.

این انیماتور لهستانی افزود: انیمیشن گستره وسیعی دارد و نمونه‌های بسیاری از هر سبک را در جشنواره تهران می‌توان دید.

وی به مشکل اکران فیلم‌های انیمیشن که در تمام دنیا یکسان است اشاره کرد و گفت: متأسفانه ارایه انیمیشن در شبکه‌های تلویزیونی و سینماها،‌ ضعف‌های بسیاری دارد و وضعیت ناراحت کننده‌ای را برای این هنر به وجود آورده است.

یرژی کوچیا در باره وضعیت انیمیشن در لهستان گفت: در لهستان کودکان می‌توانند از برنامه‌های انیمیشن که در تلویزیون پخش می‌شود، استفاده کنند اما مسؤول جدید تلویزیون دولتی قول داده تا ماه آینده شبکه‌ای جدید مختص پخش انیمیشن راه‌اندازی کند و این فرصت خوبی برای این هنر در کشور ماست.

وی افزود: البته شبکه‌ای خصوصی به نام پولیش کنیا به پخش فیلم‌هایی می‌پردازد که فقط در لهستان تولید شده باشد و انیمیشن هم شامل آن می‌شود اما این اصلاً کافی نیست.