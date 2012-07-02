یک استثناء برای کنکور دکتری/ محرومیت از آزمون برای انصرافیهای پولی

حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره خاطر نشان کرد که اگر متقاضی و مجازین انتخاب رشته کنکورهای سراسری و کارشناسی ارشد در دوره های غیردولتی غیرانتفاعی، پیام نور، شبانه و مجازی پذیرفته شوند، در صورت انصراف از تحصیل و البته واجد شرایط بودن می تواند در کنکورهای سال آینده نیز شرکت کند.

وی ادامه داد: اما اگر فردی در دوره های روزانه کنکورهای سراسری و ارشد دانشگاهها پذیرفته شود و از تحصیل انصراف دهد نه تنها سال آینده نمی تواند در کنکور شرکت کند بلکه در صورت واجد شرایط بودن حداکثر تا دو سال می از شرکت در آزمون محروم می شود.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور همچنین با بیان اینکه شرایط داوطلبان شرکت کننده در کنکور دکتری از این قاعده مستثنی است، اضافه کرد: داوطلبان کنکور دکتری که در دوره های شبانه، غیرانتفاعی، بین الملل یا پیام نور مجاز و برای مصاحبه به دانشگاههای مجری این دوره های معرفی می شوند، در صورتی که قبول شوند و انصراف دهند،‌ محرومیت از آزمون دارند.

وی افزود: این داوطلبان حق شرکت در آزمون سال آینده دکتری را ندارند.

توکلی علت این امر را ضابطه مصوب شده اعلام کرد و گفت: این موضوع قابل بررسی است.

وی درباره داوطلبانی که برای مصاحبه به دانشگاههای پولی و شهریه پرداز معرفی شده اند تاکید کرد که این عده می توانند تنها در مصاحبه شرکت نکنند تا برایشان عدم پذیرش محسوب شود. در این صورت امکان شرکت در کنکور دکتری سال آینده نیز برای آنها وجود دارد.