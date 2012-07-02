پشت پرده منتفی شدن حضور جباری در استقلال/ فقط به خاطر پول!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه امیر قلعه نویی رسما به عنوان سرمربی تیم فوتبال استقلال معرفی شد، مهمترین پرسش این بود که "مجتبی جباری با آمدن قلعه نویی در جمع آبی پوشان می‌ماند یا نه؟". جباری که بارها عملکرد فنی امیر قلعه نویی را به چالش کشیده و جزو منتقدات اوست در این مدت هیچ وقت به صراحت در خصوص ماندن یا جدایی از استقلال اظهارنظر نکرده است. در مقابل قلعه نویی نیز به صورت تلویحی خواهان ادامه حضور این بازیکن تاثیرگذار شده، البته در صورت قرار گرفتن او در چارچوب تیمی آبی پوشان.

مسئولان باشگاه استقلال که از شرایط حاکم بر روابط امیر قلعه نویی و مجتبی جباری آگاه بودند با جذب میثم بائو، ایمان مبعلی و قاسم دهنوی تا حدودی خاطرشان از جدایی احتمالی جباری آسوده شد. در این بین آنها با برگ برنده به مذاکره با جباری نشستند و با ارائه پیشنهادی کمی بالاتر از سقف قرارداد خواهان ادامه حضور او در جمع آبی پوشان شدند. با این شرایط مدیران استقلال وارد بازی شدند که در هر صورت برنده از آن خارج می‌شدند.

اگر جباری به درخواست آنها پاسخ مثبت می‌داد که با رقمی معقول این بازیکن ملی پوش را در استقلال حفظ می‌کردند و اگر هم به پیشنهادشان پاسخ منفی می‌داد، بازهم برنده بودند، چون نهایت تلاش خود را برای تمدید قراردادش کرده و او با رقم پیشنهادی باشگاه حاضر به تمدید قرارداد نشده بود. اینها توجیهی مناسب برای هواداران استقلال بود که این تیم را با قلعه نویی، جباری و دیگر ستاره‌های فصل گذشته می‌خواهند.

تمام این اتفاقات تا قبل از انصراف قاسم دهنوی برای حضور در باشگاه استقلال رخ داد. زمانی که این بازیکن ملی پوش تراکتورسازی را به استقلال ترجیح داد و به تبریز رفت، مسئولان استقلال بازهم با جباری وارد مذاکره شدند این بار اما آنها نمی‌توانستند با شرایط قبلی با او گفتگو کنند به همین خاطر رقم پیشنهادی بالاتر رفت و مذاکرات جدی‌تر شد.

مدیران باشگاه استقلال که برای تمدید قرارداد سیدمهدی رحمتی، پژمان منتظری و خسرو حیدری حسابی دست به جیب شده بودند، برای حفظ جباری رقمی بالاتر از پیشنهادی قبلی را در نظر گرفته بودند که ابتدا مورد موافقت این بازیکن قرار نگرفت اما او با طرح پیشنهادی تازه حاضر به عقد قرارداد با باشگاه استقلال آنهم با رقم پیشنهادی مدیران این باشگاه شد. او در مذاکرات با مدیران باشگاه تاکید کرد، تنها در شرایطی حاضر به تمدید قرارداد می‌شود که مطالبات معوقه فصل گذشته‌اش پرداخت شود.

ارائه این پیشنهاد البته واکنشی تازه از مدیران استقلال را به دنبال داشت. آنها که از اتفاقات فصل گذشته ظاهرا دل خوشی نداشتند با یادآوری این مسائل عنوان کردند بخشی از مطالبات جباری به علت جریمه کسر می‌شود! این موضوع عصبانیت جباری را به دنبال داشت و روند مذاکرات استقلالی‌ها با او را مختل کرد. از آن تاریخ تا به امروز اتفاق مثبتی که موجب تمدید قرارداد جباری با باشگاه استقلال شود، رخ نداده است و او روزبه روز دورتر از باشگاه استقلال می‌شود.

در این مورد گفته می‌شود در آخرین نشستی که جباری با مسئولان باشگاه داشته، لحن دوستانه‌ای بین طرفین رد و بدل نشده و کار به درگیری نیز کشیده شده است. همین اتفاق یکی از عوامل اصلی دور شدن جباری از آبی پوشان بوده است.

از مس کرمان به عنوان مقصد بعدی مجتبی جباری یاد می‌شود، البته در صورتی که استقلالی‌ها با شرایطی تازه با این بازیکن وارد مذاکره نشوند. باید منتظر ماند و دید شماره هشت استقلال در فاصله یک هفته مانده به پایان فصل نقل و انتقالات چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد.

البته امروز دوشنبه یکی از مسئولان باشگاه استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که مجتبی جباری دیگر جایی در استقلال ندارد و جدایی او از جمع آبی پوشان قطعی شده است.