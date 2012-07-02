سکان اتحادیه اروپای بحران زده در دستان کشوری گرفتار بحران!

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در مطلبی نوشت: برای اولین بار یک کشور بحران زده (قبرس) رهبری اتحادیه اروپا را که خود گرفتار بحران است بر عهده می گیرد. قبرس روز گذشته ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به مدت شش ماه عهده دار شد. این در حالی است که همین چند روز پیش بود که دولت این کشور از اتحادیه اروپا درخواست کمک مالی کرده بود.

نویسنده در ادامه تصریح کرد: نقش رهبری قبرس در اتحادیه اروپا درعرصه سیاسی تنها به خاطر بحران مالی این کشور نیست که جنجال برانگیز شده است. سالهاست که نیکوزیا با آنکارا اختلاف دارد. در سال 1974 آنکارا واحدهای ارتش خود را در شمال قبرس مستقر کرد که عملا این اقدام به تقسیم قبرس به دو بخش ترک نشین شمال و یونانی نشین جنوب منجر شد. ترکیه تنها کشوری است که جمهوری ترک قبرس شمالی را به رسمیت می شناسد و آنکارا هیچ مناسباتی را با بخش یونانی نشین جنوب قبرس ندارد.

تا به حال تمامی تلاشها برای اتحاد دوباره قبرس با شکست مواجه شده است. دولت ترکیه نیز که سالهاست برای عضویت در اتحادیه اروپا تلاش می کند اعلام کرده است که ریاست دوره ای قبرس بر اتحادیه اروپا را به رسمیت نخواهد شناخت.

زوددویچه در ادامه نوشت: در کنار یونان، اسپانیا، پرتغال و ایرلند ،قبرس پنجمین عضو اتحادیه اروپاست که خواستار کمک های بین المللی برای نجات بانک های خود شده است.

زوددویچه در بخش دیگری از این مطلب نوشت: قبرس به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با یونان بحران زده دارد خود نیز گرفتار بحران شده است. زبان مردم این کشور یونانی است و این دو کشور در عرصه اقتصادی نیز روابط تنگاتنگی دارند. یک پنجم مبادلات تجاری قبرس با کشور یونان است و حدود یک چهارم سرمایه گذاران خارجی در قبرس یونانی می باشند. از هر سه یورو در بانکهای قبرس یک یورو به یک یونانی تعلق دارد.

نویسنده در ادامه به وضعیت آشفته بانکهای بزرگ قبرس به دلیل روابط تنگاتنگ اقتصادی که با یونان دارند اشاره کرده و نوشت: قبرس ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را از دانمارک تحویل گرفت و در سال 2013 کشور بحران زده دیگری یعنی ایرلند این سمت را از قبرس دریافت خواهد کرد.

