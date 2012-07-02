محل شهادت 290 مسافر هواپیمای ایرباس گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر. بیست و چهارمین سالگرد شهادت 290 مسافر بی گناه پرواز 655 با حضور مسئولان در محل وقوع شهادت در آبهای جزیره هنگام برگزار شد.

بیست و چهار سال پیش در دوازدهم تیرماه سال 1367 ناو آمریکایی وینسنس در یک اقدام ضد بشری هواپیمای مسافربری ایرباس ایران را بر فراز آبهای خلیج فارس هدف موشکی قرار داد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهایذدفاع مقدس هرمزگان گفت: ملت ما از شهدا جدا نخواهند شد و پیرو راه امام راحل و رهبر معظم انقلاب خواهند بود.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم بیان داشت: خداوند در کتاب آسمانی قرآن وعده داده کفار و ستمگران گروه گروه به جهنم خواهند رفت و پاسخگوی جنایات و فجایعی را که مسبب آن بوده اند باید باشند.

دهقانی گفت: نرم افزار پرواز 655 و نمایشگاه لایه های پنهان پرواز 655 در کشتی نگین رونمایی و به نمایش گذاشته شد.

وی عنوان کرد: 65 مسافر این هواپیما کودک بودند که هشت نفر آنان زیر دو سال و 57 نفر نیز دو تا 12 سال از بهار زندگیشان گذشته بود.

دهقانی تصریح کرد: بیش از 30 نفر از مسافرآن این پرواز نیز از اتباع کشورهای یوگسلاوی، هند، امارات عربی متحده و پاکستان بودند.