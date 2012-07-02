برگزاری اولین سمینار حاملگیهای پرخطر/ 22 واحد صنعتی آماده افتتاح

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین سمینار حاملگی‌های پرخطر و پروتکل بیمارستان‌های دوستدار مادر برای کاهش مرگ و میر مادران با همکاری اساتید بخش زنان، معاونت درمان و اداره پرستاری و مامایی برگزار شد.

در این سمینار ماماهای شاغل در مراکز درمانی، دولتی و خصوصی و ماماهای دارای دفتر کار از شیراز و کلیه شهرستان‌ها حضور داشتند و ضمن طرح مباحث مهم و اورژانس‌های مامایی که ارتباط بیشتری با مرگ و میر مادری داشته‌اند، آموزش‌های لازم را دریافت کردند.

قائم مقام معاون درمان دانشگاه نیز با حضور در این سمینار گفت : با توجه به تجهیز مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و مطب‌های خصوصی (متخصصان و ماماها) در حال حاضر مطب غیر استانداردی وجود ندارد و در بحث سخت افزاری خوب عمل شده است.

دکتر مهرداد شریفی افزود: در اکثر شهرستان‌ها متخصصان زنان شاغل هستند و در واحدها و مطب‌ها مشکل در بحث نرم افزاری و تصمیم گیری وجود دارد که امیدواریم با برگزاری این سمینارها و افزایش اطلاعات و آگاهی پرسنل و پزشکان این مشکل هم حل شود.

وی اظهار داشت: امیدواریم با راه اندازی برنامه پزشک خانواده شهری ماماها مشارکت فعال در اجرای آن داشته باشند و زمینه شاغل شدن آنها فراهم شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس: 22 واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی آماده افتتاح است

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، 22 واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی فارس آماده بهره برداری است.

علی همت افزود: برای اجرای این طرحها بیش از 220 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته و با بهره برداری از آنها برای 341 نفر اشتغال ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: شهرک صنعتی بزرگ شیراز با 13 طرح بیشترین تعداد واحدهای صنعتی در آستانه بهره برداری را به خود اختصاص داده و پس از آن شهرک صنعتی ملوسجان با شش طرح و شهرک صنعتی جهرم نیز با سه طرح در رده های بعدی قرار دارند.

وی افزود: این طرحها شامل صنایع بسته بندی، ساخت شیرآلات بهداشتی، مواد غذایی، ساخت در بطری، ساخت قطعات پمپ، اسکلت فلزی، صنایع پلاستیک ، تولید لولای فلزی، تولید آب معدنی، پروفیل آهنی به روش نورد سبز، بازیافت خودرو فرسوده، تولید سازه های فلزی، قطعات پیش ساخته بتونی، سردخانه و بسته بندی میوه و تره بار است.

همت اضافه کرد: این طرحهای صنعتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی شده است.

وی افزود: برخی از طرحها برای راه اندازی از تسهیلات بانکی استفاده کرده اند.