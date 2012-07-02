به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از 200 تن از رهبران رسانه ای جهان، شامل مدیران عامل و هیئت هایی از خبرگزاری های عضو سازمانهای مهم خبری دنیا از جمله سازمان خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه (اوآنا)، سازمان خبرگزاریهای کشورهای مدیترانه ای (آمان) و فدراسیون خبرگزاری‌های کشورهای عربی (فانا) ، سازمان خبرگزاریهای همپیمان اروپا (ایینا) و انجمن خبرگزاریهای حوزه بالکان (ابنا) با هدف بررسی چالش های حرفه ای و افزایش همگرایی رسانه ها در مسکو گرد هم می آیند.

از سوی کمیته اجرایی این اجلاس هیئتی رسانه ای از کشورمان متشکل از مدیران عامل خبرگزاری مهر و خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) برای شرکت در این اجلاس دعوت شده اند. این هیئت صبح چهارشنبه وارد محل برگزاری اجلاس خواهند شد.

رئیس جمهور روسیه، نخست وزیر این کشور، شهردار مسکو، دبیر کل سازمان ملل و یونیسف نیز در بخشهای مختلف اجلاس حضور و با میهمانان دیدار و گفتگو خواهند داشت.

دومین اجلاس رسانه های جهان با شعار "رسانه های جهانی: چالشهای قرن 21" به میزبانی خبرگزاری ایتار تاس روسیه از 14 تا 17 تیر ماه در مسکو برگزار می گردد.

