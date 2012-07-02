  1. بین الملل
۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۳

گزارش مهر از المپیک رسانه‌ها/2

آغاز اجلاس رسانه‌های جهان از پنجشنبه در مسکو/ حضور دو هیأت از ایران

آغاز اجلاس رسانه‌های جهان از پنجشنبه در مسکو/ حضور دو هیأت از ایران

اجلاس رسانه های جهان (World Media Summit) موسوم به "المپیک رسانه ها" روزپنجشنبه در مسکو با حضور دو هیأت رسانه ای از ایران آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از 200 تن از رهبران رسانه ای جهان، شامل مدیران عامل و هیئت هایی از خبرگزاری های عضو سازمانهای مهم خبری دنیا از جمله سازمان خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه (اوآنا)، سازمان خبرگزاریهای کشورهای مدیترانه ای (آمان) و فدراسیون خبرگزاری‌های کشورهای عربی (فانا) ، سازمان خبرگزاریهای همپیمان اروپا (ایینا) و انجمن خبرگزاریهای حوزه بالکان (ابنا) با هدف بررسی چالش های حرفه ای و افزایش همگرایی رسانه ها در مسکو گرد هم می آیند.

از سوی کمیته اجرایی این اجلاس هیئتی رسانه ای از کشورمان متشکل از مدیران عامل خبرگزاری مهر و خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) برای شرکت در این اجلاس دعوت شده اند. این هیئت صبح چهارشنبه وارد محل برگزاری اجلاس خواهند شد.

رئیس جمهور روسیه، نخست وزیر این کشور، شهردار مسکو، دبیر کل سازمان ملل و یونیسف نیز در بخشهای مختلف اجلاس حضور و با میهمانان دیدار و گفتگو خواهند داشت.

دومین اجلاس رسانه های جهان با شعار "رسانه های جهانی: چالشهای قرن 21" به میزبانی خبرگزاری ایتار تاس روسیه از 14 تا 17 تیر ماه در مسکو برگزار می گردد.
 

کد مطلب 1640404

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها