در گزارش فدراسيون بين المللي هلسينكي حقوق بشر از وضعيت مسلمانان در اروپا مطرح شد : عدم تساهل و تبعيض عليه مسلمانان در كشورهاي اروپايي

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، گزارش عدم تساهل و تبعيض ديني عليه مسلمانان در كشورهاي اروپايي مي گويد كه تعداد كثيري از حملاتي كه به مسلمانان شده از آزارهاي كلامي تا توهين و خرابكاري ثبت شده است.

اين حملات نژاد پرستانه و اظهارات ضد مسلمانان در استراليا، بلژيك، دانمارك، فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، اسپانيا، سوئد و انگلستان را در برمي گيرد.

"آرون راهودز" مدير اجرايي فدراسيون بين المللي هلسينكي حقوق بشر در مقاله مطبوعاتي كه در اين سايت قرار دارد گفته بود: الگوهاي تعصب و تبعيض ديني كه از گذشته وجود داتشته تقويت شده و مسلمانان بيشتر و بيشتر احساس مي كنند به دليل اعتقاداتشان بد نام شده اند.

اين گزارش مي گويد از تبعات يازدهم سپتامبر اين بوده است كه رسانه هاي به دليل تقويت كردن بارورهاي منفي و كليشه نادرست عليه مسلمانان مورد انتقاد قرار گرفته اند.

در اين گزارش 160 صفحه اي آمده است : در ميان رسانه ها تمايلي براي نوشتن مطالبي كه به مسلمانان ارتباط داشته وجود دارد، اما اين مطالب با رويكردي نوشته مي شوند كه ازباورهاي نادرست ناشي مي شود و اين امر موجب سوء تعبير مردم از مسلمانان و رواج باورهاي نادرست مي شود.

اين گزارش همچنين از اين امر كه تنوعي كه در اسلام وجود دارد در رسانه ها ناديده گرفته مي شود و اغلب اسلام را ديني يك بعدي و تك منظوره درنظر مي گيرند كه بنيادگرا بوده و براي ارزش هاي دموكراتيك غربي به مثابه يك تهديد به شمار مي رود اظهار تأسف مي كند.

رسانه ها مسلمانان را به عنوان بيگانگاني در جوامع اروپايي توصيف كرده و با عباراتي همچون« دشمن در كشور»، و « ستون پنجم» ياد مي كنند . براي مثال ، رسانه هاي انگليسي اين احساس را به وجود آورده اند كه نظام قضايي اين كشور به طور موفق به تعقيب مسلمانان تروريست پرداخته است. واقعيت امر اين است كه تنها سه مسلمان انگليسي از صدها مسلمان اين كشور به جرم تروريست بودن دستگير شده و جرم آنها نيز ثابت شده است و اكثريت قابل توجهي از آنهايي كه دستگير شده اند بدون هيچ اتهامي آزاد شده اند.

در آلمان بيش از 80 درصد از تحقيقات و گزارش هاي سال 2004 با واژه هاي اسلام، تروريسم و ظلم عليه زنان همراه بوده است.

اين گزارش همچنين مي گويد : مسلمانان مهاجر نسبت به اكثريت جمعيت كشورهاي اروپايي داراي نرخ بالايي از بيكاري و استانداري پاييني از مسكن داري هستند.

مسلمانان مكرراً در ميان اشخاص ديگر در معرض تبعيض دين در مدرسه، دانشگاه و هركجا كه به دنبال دريافت خدماتي باشند كه در آن ميان مي توان به شهرداري ها، بيمارستان ها، مغازه ها و بانك ها اشاره كرد.

اين گزارش مي گويد، در سوئد، مطالعات نشان داده اند به دليل اقدامات تبعيضي در استخدام، اكثر شغل ها به روي افرادي كه داراي اسامي عربي هستند بسته است.

در انگلستان، مسلمانان نسبت به پيروان ديگر اديان از بايين ترين نرخ استخدام برخوردار هستند و نرخ بيكاري سه برابر ميانگين ملي و دوبرابر سطح ديگر اقليت ها است.

در اين گزارش درباره حجاب آمده است زنان مسلماني كه حجاب برسر دارند و مردان مسلماني كه عمامه و ريش بلند دارند اغلب قرباني آزار و اذيت هستند.

سازمان فرانسوي عليه اسلام هراسي(CCIF) گفت در طي دوره اكتبر 2003 تا آگوست 2004، 26 مورد توهين كلامي و حمله فيزيكي نسبت به مسلمانان ، 28 مورد خرابكاري و تلاش براي به آتش كشيدن مساجد و 11 مورد تخريب قبرهاي مسلمانان ثبت شده است.

در گزارش سازمان فرانسوي عليه اسلام هراسي آمده، چهار حمله به افراد مسلمان بسيار شديد بوده و بيش از 70 درصد زنان مسلمان محجبه مورد هدف اين حملات هستند.

براساس گزارشات رسيده از انگلستان، اسپانيا، يونان و ديگر كشورها مسلمانان پس از حملات يازدهم سپتامبر به صورت مكرر در معرض بازرسي هاي قراردادي هويت قرار گرفته اند.

در طي چند سال اخير، حجاب موضوع جنجال برانگيز كشورهاي اروپايي شده است. گزارش فدراسيون بين المللي هلسينكي حقوق بشر حاكي از اين است كه در چندين كشور كه اين گزارش آنها را پوشش داده است، بحث هايي در باره استفاده ازروسري در معابر و اماكن عمومي به وجود آمده است. موضوع اصلي اين بحث ها سازگاري استفاده از روسري در مدارس و ديگر موسسات عمومي بوده است.

سازمانهاي مسلمانان گزارش داده اند كه تبعيض عليه زنان مسلماني كه حجاب برسد دارند از زمان يازدهم سپتامبر افزايش چشم گيري داشته است.

به دليل رفتار تبعيض آميزي كه زنان محجبه اغلب با آن رو به رو هستند ، ادارات استفاده از روسري را مانع انجام فرآيند حرفه اي قلمداد كرده اند.

اين گزارش مي افزايد قانون منع حجاب درمدارس فرانسه كه در سال 2004 تصويب شد، به ترويج عدم تساهل و تبعيض عليه زنان مسلمان محجبه كمك كرده است. زنان محجبه از حضور در پاي صندق هاي رأي و امتحانات دانشگاه محروم هستند.

همچنين اين گزارش نمونه هايي از تهاجم به مساجد در كشورهاي گوناگون ارائه كرده است. در چندين شهر، طرح هاي ساخت مساجد با مخالف هاي گسترده و جنبش هاي شهري مواجه شد كه اين امر از تحقق بخشيدن به طرح احداث مساجد ممانعت به عمل آورد.

در يونان كليساي ارتودوكس عليه ساخت مسجدي در جنوب شهر آتن اقداماتي را انجام داده است. همچنين فقدان تعداد مناسب مكانهاي نيايش، نمازخانه ها و مساجد در فرانسه باعث به وجود آوردن مشكلات عديده شده است.

اين گزارش اشاره كرده است كه نمازخانه هاي اسلامي در آپارتمانهاي شخصي، ساختمان كارخانه ها و انبارها قرار گرفته است. چنين مكاني از لحاظ ظرفيت با محدوديت مواجهه بوده و امنيت و بهداشت افرادي را كه از آن استفاده مي كند برآورده نمي كند.

مدير اجرايي فدراسيون بين المللي هلسينكي حقوق بشر گفت : ما نگران اين امرهستيم كه اين پيشرفت ها تلاش هاي مثبتي را كه مسلمانان در راستاي ادغام شدن در جامعه مبذول داشته از بين مي برد و ميزان آسيب پذيري مسلمانان براي نقض حقوق بشر و به حاشيه رانده شدن را افزايش مي دهد.

وي افزود: ما همچنين نگران اين امر هستيم كه تقويت شده احساسات خشم و انزجار درميان مسلمانان ممكن است اعتماد آنها را به مقامات رسمي و قانون كمرنگ كند.