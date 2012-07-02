دیگر خبری از آثار مغرض ایرانی در جشنواره ها نیست

به گزارش خبرنگار مهر،مدیرعامل انجمن سینمای جوان ضمن بیان این مطلب در نشست رسانه ای که صبح امروز با حضور امین کمال وند مدیرکل وزارت ارشاد استان کهکیلویه و بویراحمد شهرستان یاسوج و دبیر چهل و هشتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان برگزار شد؛ در خصوص حضور فیلم های کوتاه ایرانی در جشنواره های خارجی گفت: تولید فیلم های کوتاه توسط فیلمسازان جوان به مرحله ای رسیده که در همه جای دنیا حرف برای گفتن دارند. فیلم هایی شریف با کارگردان های خوش فکر از جمله دستاوردهای انجمن سینمای جوان است.

میرزاخانی در این نشست با اشاره به چهل و هشتمین جشنواره فیلم منطقه ای سینمای جوان گفت: این جشنواره جایگاه خوبی پیدا کرده است. خوشبختانه در سال جاری نخستین جشنواره فیلم منطقه ای با عنوان افلاک برگزار کردیم و دومین دوره از این جشنواره را با دنا برگزار می کنیم. در این جشنواره که از تاریخ 19 تا 22 تیرماه برگزار می شود علاوه بر نمایش فیلم کارگاه های متنوعی نیز وجود دارد.

وی در ادامه افزود: در حوزه فیلمنامه نویسی هم برنامه ای ریزی کرده ایم که یک حرکت جدی برای رشد حوزه فیلمنامه انجام شود از همین رو کارگاه فیلمنامه نویسی را با حضور منوچهر اکبرلو و علی علایی برگزار خواهیم کرد و آثار ارسال شده به جشنواره در این کارگاه ها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. همچنین قرار است برای فیلمسازان حاضر در این جشنواره منطقه ای فیلم های برگزیده جهان را با عنوان جشنواره جشنواره ها در حوزه فیلم کوتاه به نمایش بگذاریم .

هاشم میرزاخانی در ادامه در پاسخ به این سئوال که منظور از جشنواره های مغرضانه چیست به نمایش فیلم "یک خانواده محترم" درجشنواره فیلم کن اشاره کرد و گفت: جشنواره فیلم کن یکی از جشنواره های معتبری است که در دنیا حرف اول را می زند و به تبع در این جشنواره فیلم های مختلفی از به نمایندگی از کشورهای متفاوت در این جشنواره حضور پیدا می کنند. اما آنچه مسلم است فیلم سینمایی "یک خانواده محترم" که به عنوان نماینده سینمای ایران در این جشنواره حضور داشت به درستی یکی از فیلم هایی بود که نه تنها نمایی از فرهنگ و غیرت و جوانمردی شهدای هشت سال دفاع مقدس را نشان نمی داد بلکه مایه شرمساری نیز بود. از همین رو می توان فیلم هایی از این دست را جزء فیلم های مغرضانه برشمرد.

مدیرعامل انجمن سینمای جوان که از مدیران حضار در جشنواره فیلم کن نیز بوده است دلایل مغرضانه بودن این فیلم را چنین عنوان کرد: یک خانواده محترم فیلمی است که در ابتدا عنوان شده بود به تهیه کنندگی مشترک ایران و فرانسه تهیه و تولید می شود و حال اینکه این فیلم حتی یک نما از فرانسه نداشت و یا عنصری که جنبه اشتراک در تولید را داشته باشد به معنای واقعی وجود نداشت از همین رو معتقدم این فیلم با سرمایه گذاری کشور فرانسه برای درهم ریختن ارزش های دفاع مقدس و همچنین به سخره گرفتن فرهنگ ایرانی صورت گرفته است.

وی در ادامه افزود: اگر فیلمسازی که عرق ملی و غیرت میهنی دارد امکان ندارد دست به ساختن چنین فیلمی بزند و تاسف بارتر اینکه یکی از مدیران سینمایی که در دوره ای مسئولیت کشف استعدادها را داشته است پشت این فیلم قرار گرفته است.

در ادامه این نشست امین کمال وند دبیر چهل و هشتیمن جشنواره منطقه ای سینمای جوان با اشاره به تعداد آثار ارسال شده به این جشنواره گفت: در این جشنواره 439 اثر به دبیرخانه ارسال شده است که از این تعداد 1079 قطعه عکس و 330 فیلمنامه در مجموع 1902 اثر روبرو شد که از این تعداد 108 فیلم، 36 تک عکس و سه مجموعه عکس، 12 فیلمنامه به بخش های مسابقه را یافته است .

وی در ادامه با اشاره به داوران این جشنواره فیلم کوتاه گفت: در بخش فیلم آقایان سعید رجبی فروتن ، سلیم غفوری و سعید مترصد آثار را انتخاب و با اضافه شدن آقایان سعید پوراسماعیلی و جهانگیر الماسی داوری این بخش انجام شد.

کمالوند در پایان به مراسم اختتامیه این جشنواره اشاره کرد و گفت: آیین اختتامیه این جشنواره در تاریخ 22 تیرماه از ساعت 18 در مجتمع فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد.