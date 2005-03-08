اكران عمومي آثار دو انيماتور ايراني در سينماهاي فرانسه

فيلم حكايت شيرين ساخته محمدرضا عابدي

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان اعلام كرد : پس از نمايش موفق دو مجموعه انيميشن ايران در كشورهاي اروپايي قرار است پس از نهايي شدن مذاكره با يك شركت توزيع فيلم فرانسوي،‌ دو فيلم از عبدالله عليمراد و يك فيلم از محمدرضا عابدي به صورت يك مجموعه با نام «حكايت شيرين» به نمايش گذاشته شوند.

به گفته نسرين ميرشب كه در حال حاضر به عنوان رابط اروپايي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در زمينه معرفي و بازاريابي محصولات اين مركز فعاليت‌ مي‌كند، قرار است فيلمي از نورالدين زرين‌كلك نيز در كنار پنج فيلم از انيماتورهاي كشورهاي ديگر تحت عنوان واحد «ابر قدرت‌ها» در اروپا به نمايش گذاشته شود، نمايش اين فيلم با اجراي موسيقي زنده همراه خواهد بود.

بر اساس آمار ارايه شده،‌ مجموعه «قصه‌هاي مرغ مادر»‌ كه شامل سه فيلم «شنگول و منگول»، «لي‌لي لي‌لي حوضك» ‌و «ماهي رنگين كمان» بود در اكران عمومي خارج از كشور، بيش از 110 هزار بيننده داشت و 33 كپي از اين مجموعه در كشورهاي مختلف به نمايش در آمد.

مجموعه «قصه‌هاي ايراني» كه دومين تجربه نمايش آثار پويانمايي توليد شده در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در خارج از كشور بود نيز در كمتر از سه ماه 45هزار تماشاگر را به سالن‌هاي سينما جذب كرد.