مراسم التجاء در پی فراخوان مراجع تقلید/ ساعت 23 دعای همگانی برای فرج

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به پیام نوروزی مقام معظم رهبری به دعای فرج و همچنین تأکیدات ایشان بر دعای همگانی و پیام های مراجع بزرگوار، مراسم التجاء و دعای همگانی در خیابانها برگزار می شود.
همچنین بر اساس اعلام آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد، راهپیمایی مهدوی در روز نیمه شعبان از مهدیه مشهد تا حرم رضوی و همچنین دسته های دعای همگانی از حرم حضرت معصومه تا جمکران برگزار خواهد شد.
این برنامه در راستای اطاعت امر مولا صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) (اکثروا الدعا بتعجیل الفرج ...) و کلام رئیس مذهب حقه تشیع حضرت امام صادق (علیه السلام) نسبت به دعای همگانی شیعیان برای تعجیل در امر فرج و همچنین پیام های مراجع بزرگوار شیعه به خصوص آیت الله صافی گلپایگانی مبنی بر (برنامه های گسترده ، فراگیر ، همگانی در جلوت برای دعای فرج) و آیت الله وحید خراسانی در این ماه شعبان برای دعای همگانی فرج و تأکید بر فراگیر شدن فرهنگ مهدویت به مدد مولا صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه) برگزار می شود.
سزاوار است در سراسر این ماه، یاد و ذکر فضایل اهل بیت علیهم السلام،و معالی مقامات و درجات عالیات ایشان از زبانها نیفتد، و مجالس و محافل و سخنرانیها همه را به سوی عوالم قرب و کمال معنوی سوق دهند. مخصوصاً در دعا برای تعجیل فرج حضرت بقیة الله مولانا المهدی علیه السلام در تمام این ماه، همگان؛ به طور فردی و همگانی، در خلوت و جلوت، اصرار و اهتمام ویژه داشته باشند...."
با توجه به اینکه شب نیمه شعبان برنامه هایی در این زمینه برقرار می باشد مثل دعای همگانی 11 شب ، برنامه دسته های التجا و دعای همگانی برگرفته از احادیث اهل بیت(ع) و پیام آیت الله صافی از عصر روز نیمه شعبان تا هنگام اذان مغرب که مصادف است با شب جمعه برقرار خواهد بود. هر مسجد ، هیئت ،حسینیه و ... همانطور که در محرم و فاطمیه دسته هایی راه می اندازند، در نیمه شعبان نیز با همان دسته ها همراه با پرچم های رنگی ، شاد و مزین به نام مولا صاحب الزمان عج و ... عصر روز نیمه شعبان (15 تیر 1391 شمسی) از محل خویش بیرون آمده و تا هنگام اذان مغرب در همان خیابانهایی که در ایام محرم و عاشورا مراسمشان را برگزار می کنند، برنامه نیمه شعبان را اجرا کنند.
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