مراسم التجاء در پی فراخوان مراجع تقلید/ ساعت 23 دعای همگانی برای فرج

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به پیام نوروزی مقام معظم رهبری به دعای فرج و همچنین تأکیدات ایشان بر دعای همگانی و پیام های مراجع بزرگوار، مراسم التجاء و دعای همگانی در خیابانها برگزار می شود.

همچنین بر اساس اعلام آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد، راهپیمایی مهدوی در روز نیمه شعبان از مهدیه مشهد تا حرم رضوی و همچنین دسته های دعای همگانی از حرم حضرت معصومه تا جمکران برگزار خواهد شد.

این برنامه در راستای اطاعت امر مولا صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) (اکثروا الدعا بتعجیل الفرج ...) و کلام رئیس مذهب حقه تشیع حضرت امام صادق (علیه السلام) نسبت به دعای همگانی شیعیان برای تعجیل در امر فرج و همچنین پیام های مراجع بزرگوار شیعه به خصوص آیت الله صافی گلپایگانی مبنی بر (برنامه های گسترده ، فراگیر ، همگانی در جلوت برای دعای فرج) و آیت الله وحید خراسانی در این ماه شعبان برای دعای همگانی فرج و تأکید بر فراگیر شدن فرهنگ مهدویت به مدد مولا صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه) برگزار می شود.

بر اساس این گزارش؛ آیت الله صافی گلپایگانی با صدور پیامی به مناسبت حلول ماه شعبان تأکید کردند: "... این ماه شریف، فرصتی بسیار مناسب و عزیز و شکوهمند برای دعاء و طلب فرج آل محمد صلوات الله علیهم و درخواست تعجیل در ظهور و تحقّق وعده الهی به انبیاء عظام و همه ملل و امم، مخصوصاً مستضعفان و مشتاقان روزگار آن عدل جهانی و حکومت توحیدی اسلامی و تعظیم شعائر و احیاء امر اهل بیت علیهم السلام و اعلام حیات ولایی و برنامه‌های وسیع دعائی است.



سزاوار است در سراسر این ماه، یاد و ذکر فضایل اهل بیت علیهم السلام،و معالی مقامات و درجات عالیات ایشان از زبان‌ها نیفتد، و مجالس و محافل و سخنرانی‌ها همه را به سوی عوالم قرب و کمال معنوی سوق دهند. مخصوصاً در دعا برای تعجیل فرج حضرت بقیة الله مولانا المهدی علیه السلام در تمام این ماه، همگان؛ به طور فردی و همگانی، در خلوت و جلوت، اصرار و اهتمام ویژه داشته باشند...."

آیت الله وحید خراسانی نیز اخیرا در دیدار جمعی از جوانان و خادمین عاشورای فاطمی مشهد مقدس برکات کار آنان را برشمردند و به همگان توصیه کردند که قرآن را بخوانند و به امام زمان(عج) هدیه کنند. سپس معظم له سفارش اکید نمودند که شب نیمه شعبان ساعت 11 شب همگی دست به دعا برداشته، دعای فرج را زمزمه کنند.

ایشان در این جلسه تأکید کردند: "... اگر امسال این توفیق حاصل بشود، شب نیمه شعبان، ساعت 11، سرتاسر این مملکت دست به دعا بردارد که ان شاء الله خواهد شد و این سنت هر ساله در این مملکت اجرا می شود، در آن ساعت زنها، مردها، کوچک و بزرگ، عالم و جاهل دست به دعا بردارد، آن دعا با نفس بندگان گمنام خدا به درگاه خدا به اجابت برسد، فرج آن حضرت نزدیک شود و به حول و قوه خدا همه مشکلات دین و دنیای مردم به برکت عنایت او حل می شود.

امیدواریم همه شما مخصوصا دانشگاهیان کاری کنید که دانشگاه منقلب بشود. راه انقلاب هم دو کلمه است: قرآن و امام زمان ـ إنی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی لن یفترقا حتی یردا علیّ الحوض لن تضلوا ما إن تمسکتم بهما أبدا. هر روز قرآن را ترک نکنید و به او هدیه کنید. نفس شما منقلب خواهد شد، دیگران را هم متأثر خواهد کرد. ان شاء الله این عمل بوسیله شما از هر کسی که صادر بشود هم در نامه او نوشته می شود و هم در نامه شما..."