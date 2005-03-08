رئيس سازمان دارالقرآن الكريم در گفت وگو با "مهر" : ايجاد تعامل بين ناشران و خطاطان با دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن مهم ترين هدف همايش ناشران قرآن است

محمد خواجوي رئيس سازمان دارالقرآن الكريم در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، ضمن بيان اين مطلب و با اشاره به اين كه امسال پنجمين دوره از اين همايش برگزار مي شود ، دستاوردهاي چهار همايش قبلي را بسيار مثبت ارزيابي كرد و گفت : تبادل نظر و كسب تجربه و رفع برخي اشكالاتي كه در مسير كار وجود دارد ، از جمله دستاوردهاي كسب شده از همايش هاي قبلي ناشران و خطاطان قرآن كريم است .

وي با اشاره به اين كه در پي توافقات به عمل آمده در طول همايش ، راه هاي بهتر و راحت تر براي چاپ و نشر قرآن كريم انتخاب مي شود ، رفع چالش هاي پيش رو را از ديگر نتايج مثبت اين همايش اعلام كرد .

خواجوي ايجاد حس اعتماد بين ناشران و خطاطان و دفتر چاپ و نشر قرآن كريم سازمان دارالقرآن الكريم را دستاوردي ديگر براي اين همايش اعلام كرد و افزود : اين اعتماد به حدي است كه ناشران قمي ، كه بعد از تهران بيشترين فعاليت را در زمينه چاپ و انتشار قرآن كريم دارند ، راه اندازي دفتري در قم راخواستار شده و پس از بررسي هاي لازم ، اين دفترهمزمان با پنجمين همايش ناشران و خطاطان قرآن كريم ، دفتري را در قم افتتاح مي كند كه فعاليت رسمي آن از 20 اسفند ماه آغز خواهد شد .

رئيس سازمان دارالقران الكريم با اشاره به اين كه اتخاذ تصميم به منظور مكانيزه كردن امر تصحيح قرآن كريم از ديگر دستاوردهاي اين همايش بوده است ، گفت : فاز اول اين اقدام به مرحله اجرا در آمده و در حال حاضر قرآن ها به صورت مانيتوري تصحيح مي شوند و بنا داريم در مراحل بعدي به زمينه اي را فراهم آوريم كه قرآن ها به صورت كاملا مكانيزه و توسط كامپيوتر تصحيح شوند .

وي با اشاره به اين كه مطالعات اوليه به منظور تحقق اين امر انجام شده است ، گفت : از آنجا كه اين اقدام در دنيا بي سابقه است هنوز نتوانسته ايم به الگو و سيستم مورد نظر دست يابيم ، مذاكرات لازم براي رسيدن به نتيجه مشخص با شركت هاي كامپيوتري اهل فن در حال انجام است تا نتيجه دلخواه حاصل و در آينده اي نزديك تصحيح كامپيوتري قرآن كريم به مرحله اجرا در آيد.

خواجوي همچنين انتخاب خط عثمان طه به عنوان الگو و نمونه اي براي ناشران را از دستاوردهاي همايش سال گذشته اعلام كرد و گفت : با توافقي كه بين دفتر نظارت چاپ و نشر قرآن كريم و ناشران و خطاطان ايجاد شد ، خط عثمان طه با تغييراتي در علامت هاي آن كه روخواني را مشكل مي كرد ، روي لوح فشرده ( CD ) آماده شده و در اختيار ناشران علاقمند قرار مي گيرد .

وي در مورد اين كه چرا از خط خطاطان قرآني ايراني ، چون استاد نيريزي به عنوان الگو و نمونه استفاده نشده است ، گفت : خط استاد نيريزي ، خطي هنري است و روخواني آن چندان آسان نيست ، اما خط عثمان طه خطي آموزشي است كه با تغييراتي كه در علائم آن ايجاد شده ، روخواني آساني دارد .

رئيس سازمان دارالقرآن ، رسيدن به تعامل و همكاري نزديك بين ناشران و خطاطان و سازمان را مهم ترين هدف براي برگزاري همايش ناشران وخطاطان قرآن كريم اعلام كرد كه نتيجه آن رفع موانع و مشكلات پيش روي فعالان اين عرصه و كوتاه تر شدن مسير ، خواهد بود .