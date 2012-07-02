سه هزارمیلیارد ریال تسهیلات برای بنگاههای زود بازده هرمزگان اختصاص یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در نشست شورای اشتغال هرمزگان افزود: این اعتبار حق مردم بوده و با نظارتهایی که بر نحوه واگذاری تسهیلات از سوی بانکها انجام می شود اجازه خارج شدن آن را از مسیر تعیین شده نمی دهیم.

وی بیان داشت: بانکها باید این اعتبار را به طرح های زودبازده اختصاص دهند و بهانه هایی مانند اینکه طرح دارای توجیه اقتصادی نیست پذیرفته نمی شود زیرا توجیه این اقدام ایجاد اشتغال در استان است. استفاده مناسب از این منابع به طور قطع بخشی از مشکل اشتغال استان هرمزگان را بر طرف می کند.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه تعهد استان در خصوص ایجاد اشتغال طی سه ماه نخست سال جاری محقق نشده، یاد آور شد: اشتغال مهمترین پایه برای رفع بسیاری از مشکلات اجتماعی است و تحقق آن موجب شکوفایی بخش های گوناگون استان می شود.

عزیزی ادامه داد: افرادی که به رئیس جمهور نامه داده و تقاضای اشتغال داشتند در صورت دارا بودن شرایط باید در اولویت اشتغال استان قرار گیرند.

استاندار هرمزگان با اشاره به نیمه فعال بودن نزدیک به نیمی از واحد های پروار بندی دام استان، اظهار داشت: جهاد کشاورزی مسئولیت می یابد افراد و سرمایه گذار بخش خصوصی را برای وارد کردن دام از استرالیا و یا پاکستان پیدا کند.

وی ادامه داد: دام وارداتی پس از قرنطیه باید در استان کشتار شود تا هم شاهد فعال شدن واحد های پرواربندی دام استان باشیم و هم نیازهای استان و کشور برطرف شود.