ابتلای 12 هزار ایرانی به تب مالت/ شیوع بالای بیماری در روستاها

دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرنگار مهر، از تب مالت به عنوان یک بیماری بومی در کشور نام برد و افزود: ابتلا به تب مالت از طریق خوردن پنیر تازه غیرپاستوریزه و همچنین شیر نجوشیده اتفاق می افتد.

وی با اعلام اینکه درمان و پیشگیری از تب مالت خیلی آسان است، گفت: متاسفانه به دلیل اینکه هنوز دامداری در کشورمان به شکل سنتی وجود دارد، موارد ابتلا به تب مالت نیز همچنان در کشور دیده می شود.

خسرونیا با اشاره به آمار 12 هزار مبتلا به تب مالت در کشور طی سال گذشته، افزود: این آمار رسمی است که وزارت بهداشت اعلام کرده اما آمار رسمی به مراتب بیشتر از تعداد است.

این متخصص بیماریهای داخلی با عنوان این مطلب که موارد تب مالت در روستاها و بخشها بیشتر مشاهده می شود، گفت: روستاییان به دلیل عدم دسترسی به شیرپاستوریزه، مجبور به استفاده از شیر غیرپاستوریزه و پنیر تازه هستند که از شیر خام تهیه می شود.

وی از استانهای لرستان و کردستان به عنوان مناطقی نام برد که شیوع بیشتری از بیماری تب مالت را دارند.