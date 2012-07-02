آغاز اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب چمستان نور

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی وفایی نژاد اظهار داشت: رشد و بهره برداری واحدهای تولیدی و تغییر طرحها و افزایش تجربیات در زمینه احداث تصفیه خانه های مدرن صنعتی، ضرورت بازنگری در طرح، اصلاح و بهینه سازی سیستم تصفیه خانه شهرک صنعتی چمستان که قادر به پالایش فاضلاب واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک صنعتی نبوده موجب شد تا شرکت شهرکهای صنعتی اجرای مدول دوم تصفیه خانه را در دستور کار قرار دهد.

وی افزود: تصفیه خانه فاضلاب مرکزی شهرک صنعتی چمستان نور در سال 84 با فرآیند تلفیقی هوازی و بی هوازی بصورت لاگوتهای خاکی با پوشش ژئومهبران احداث و به بهره برداری رسید.

وفایی نژاد گفت: شرکت شهرکهای صنعتی همواره با ایجاد بسترهای مناسب برای واحدهای تولیدی جهت استقرار، بدنبال حفظ محیط زیست و تقویت فضای سبز استان بوده و با توجه به محدودیتهای مالی 100 میلیارد ریال برای احداث تصفیه خانه های صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی هزینه کرده است.

وی بیان داشت: با انتخاب مشاور و مطالعه نقاط ضعف و قوت پروژه در طول بهره برداری، طرح جدید بهینه سازی، ارتقا و اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب با آخرین دستاوردهای مدرن صنعتی با ظرفیت پالایش 400 مترمکعب در شبانه روز ارائه و با اعتبار 10 هزار و 600 میلیون ریال عملیات اجرایی این پروژه در سالجاری آغاز شده است.