«دورهمی تابستانی» با طعم 15 درصد تخفیف خرید کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، فروشگاه کتاب افق واقع در خیابان انقلاب جنب سینما سپیده اقدام به اجرای یک طرح ویژه تابستان کرده که در این طرح علاقمندان میتوانند به مدت دو روز کتابهای انتشارات افق را با تخفیف خریداری کنند.
این برنامه با عنوان «دورهمی تابستان» در روزهای 14 و 15 تیرماه برگزار میشود و مراجعهکنندگان میتوانند با تخفیف 15 درصدی کتابهای افق را خریداری کنند.
«دورهمی تابستان» که نخستین تجربه خود را پشت سر می گذارد در صورت استقبال مردم به صورت دنبالهدار اجرا خواهد شد.
انتشارات افق از جمله ناشرانی است که هم در حوزه بزرگسال و هم کودک و نوجون کتاب منتشر میکند و آثارش هم در حوزه تالیف و هم ترجمه است.
در بین آثار این ناشر هم ادبیات داستانی دیده میشود و هم کتابهای پژوهشی و آموزنده.
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