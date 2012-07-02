  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۶

در نیشابور/

برترین‌های جشنواره فرهنگی و هنری خراسان رضوی معرفی شدند

برترین‌های جشنواره فرهنگی و هنری خراسان رضوی معرفی شدند

نیشابور - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول فرهنگی و هنری آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: سی‌امین جشنواره استانی مسابقات فرهنگی و هنری دانش‌آموزان دختر، منتخب خراسان رضوی با اعلام برترین‌ها در نیشابور به کار خود پایان داد.

رمضان‌علی محمدزاده در حاشیه این مراسم در اردوگاه کشوری شهید رجایی نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: رقابت دانش‌آموزان مقطع راهنمایی در همین مرحله استانی به پایان می‌رسد ولی نفرات اول مقطع متوسطه به مرحله کشوری که در شهریورماه برگزار می‌شود راه پیدا می‌کنند.

وی اظهار داشت: در رشته هنرهای آوایی و نمایشی از 800 گروه شرکت‌کننده 62 گروه سرود و 70 گروه تئاتر به مرحله نهایی راه پیدا کرده‌اند که 12 گروه سرود و 12 گروه تئاتر به مرحله کشوری می‌روند.

وی تصریح کرد: در رشته هنرهای دستی و تجسمی دو هزار اثر به استان رسیده که از این تعداد 21 اثر حائز رتبه اول تا سوم شده که 72 اثر به مرحله کشوری راه‌ پیدا می‌کنند.

وی اضافه کرد: در رشته ادبی و پژوهشی نیز از سه هزار اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره که 30 اثر آن موفق به راهیابی به مرحله استانی شده و در این مرحله نیز 75 اثر موفق به کسب رتبه برتر و رسیدن به مرحله کشوری شده است.

کد مطلب 1640478

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها