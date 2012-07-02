رمضانعلی محمدزاده در حاشیه این مراسم در اردوگاه کشوری شهید رجایی نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: رقابت دانشآموزان مقطع راهنمایی در همین مرحله استانی به پایان میرسد ولی نفرات اول مقطع متوسطه به مرحله کشوری که در شهریورماه برگزار میشود راه پیدا میکنند.
وی اظهار داشت: در رشته هنرهای آوایی و نمایشی از 800 گروه شرکتکننده 62 گروه سرود و 70 گروه تئاتر به مرحله نهایی راه پیدا کردهاند که 12 گروه سرود و 12 گروه تئاتر به مرحله کشوری میروند.
وی تصریح کرد: در رشته هنرهای دستی و تجسمی دو هزار اثر به استان رسیده که از این تعداد 21 اثر حائز رتبه اول تا سوم شده که 72 اثر به مرحله کشوری راه پیدا میکنند.
وی اضافه کرد: در رشته ادبی و پژوهشی نیز از سه هزار اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره که 30 اثر آن موفق به راهیابی به مرحله استانی شده و در این مرحله نیز 75 اثر موفق به کسب رتبه برتر و رسیدن به مرحله کشوری شده است.
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