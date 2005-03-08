رامين ناصرنصير عيد امسال با مجموعه "داستان هاي چخوف" مي آيد

شهرام زرگر، تهيه كننده اين مجموعه تلويزيوني كه از ابتداي فروردين ماه سال آينده هر روز از تلويزيون پخش خواهد شد، در گفت و گو با خبرنگار تلويزيوني " مهر"، ضمن تاييد اين خبر گفت: من دست به انتخاب و بازنويسي 13 داستان كوتاه از آثار ادبي آنتوان چخوف زده ام كه از نظر من وجوه دراماتيك اين آثار از نمايشنامه هاي اين نويسنده روسي هم بيشتر است. من ضمن بازنويسي اين قصه ها را با فضاي و شرايط اجتماعي امروز همخوان ( آداپته ) كرده ام و به صورت تله تئاتر اين آثار را به اجرا در مي آوريم.

وي خاطر نشان كرد: در مجموع ما براي به تصوير كشيدن اين داستان ها با يك گروه 10 نفره از بازيگران همكاري مي كنيم كه البته در هر قسمت از يك تا 5 تن اين بازيگران در صحنه حضور دارند. در واقع هر بازيگر بين 2 تا 4 اپيزود را بازي مي كند.

زرگر درباره مضامين اين داستان ها توضيح داد: بيشتر داستان هايي كه انتخاب شده اند از زمينه طنز اجتماعي برخوردارند و به نقد جنبه هاي اجتماعي زندگي بشر، با نگاهي انساني مي پردازد. اين آثار موقعيت انساني را در جامعه به تصوير مي كشند كه با تمامي اميدها و ناكامي هايشان با خوشبيني زندگي مي كنند. اين نويسنده حتي تلخ ترين لحظات زندگي را هم با تلخي به تصوير نمي كشد.

در مجموعه تلويزيوني " داستان هاي چخوف " رامين ناصر نصير، سينا رازاني، مجيد آقا كريمي، صادق ملكي، اكبر ملايي، رسول ادهمي، پگاه خور طلب، سوده شرحي و الهام كردا به ايفاي نقش مي پردازند. همچنين سميه تاجيك به عنوان كارگردان هنري و مسعود فروتن در سمت كارگردان تلويزيوني با مجموعه همكاري مي كند.

اين مجموعه كه تصويربرداري آن به تازگي آغاز شده است در قالب 13 قسمت 20 دقيقه اي و به همت گروه فرهنگ و هنر شبكه چهار سيما توليد مي شود.