افزایش 10 هزار هکتاری بیمه اراضی کشت بهاره در آذربایجان غربی

منصور صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیمه محصولات کشاورزی بهاره در آذربایجان غربی امسال نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد افزایش یافته است اظهارداشت: در حال حاضر 40 درصد از محصولات زراعی استان زیر پوشش بیمه هستند.

وی ادامه داد: کشاورزان می توانند محصول آفتابگردان را تا آخر ماه جاری ، ذرت علوفه ای را تا 15 تیرماه جاری و توتون را تا 20 تیرماه جاری بیمه کنند.

صادق زاده به خسارت های ناشی از بارش تگرگ و جاری شدن سیل در شمال استان هم اشاره کرد و گفت: صندوق بیمه محصولات کشاورزی گروه هایی را برای بررسی دقیق خسارت ها تشکیل داده است که بعد از تعیین مقدار خسارت غرامت اراضی کشاورزی بیمه شده به کشاورزان پرداخت خواهد شد.

وی یاد آور شد: حضور به موقع کارشناسان بیمه در محل وقوع خسارت برای ارزیابی میزان خسارت وارده و پرداخت غرامت به بیمه گذار در کوتاهترین زمان ممکن از جمله عواملی است که باعث ترغیب کشاورزان و بهره برداران برای عقد قرارداد بیمه ،افزایش رضایت آنان و ترویج فرهنگ بیمه خواهد بود.

نماینده صندوق بیمه کشاورزی استان با بیان اینکه رسالت صندوق بیمه کشاورزی حمایت از تولید واشتغال در بخش کشاورزی است اعلام کرد: در این راستا 53 هزار و 593 نفر در بخش زراعت در سطح 256 هزار و 874 هکتار و 29 هزار و 12 نفر در بخش محصولات باغی در سطح 20 هزار و 879 هکتار و هشت هزار و 682 نفر در بخش دام و طیور و آبزیان بیمه شده اند.