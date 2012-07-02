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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۲

راهپیمایی بزرگ دهه انجام شد/

اعتراض هزاران هنگ کنگی به نحوه انتخاب رییس اجرایی این جزیره

اعتراض هزاران هنگ کنگی به نحوه انتخاب رییس اجرایی این جزیره

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: هزاران هنگ کنگی با حضور در خیابانهای این منطقه خواستار حق رای عمومی برای انتخاب رییس اجرایی این جزیره شدند و از نحوه انتخاب رییس اجرایی جدید این منطقه انتقاد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، معترضین به انتخاب رییس جدید هنگ کنگ که بیش از 800 هزار تن تخمین زده می شوند خواستار اصلاح سیستم انتخاباتی رییس این منطقه و مشارکت عمومی مردم در این انتخاب شدند.

به اعتقاد مخالفان نحوه انتصاب مدیران جزیره به نحوی طراحی شده که به انتصاب افراد مورد نظر پکن منجر می شود.
مدیر منطقه هنگ کنگ توسط یک شورای گزینش ۱۲۰۰ نفره، متشکل از تجار و شهروندان ذی نفوذ هنگ کنگ انتخاب می شود که به طور عمده از افراد نزدیک به پکن تشکیل شده اند.

در مراسم تحلیف مدیر جدید جزیره که روز گذشته برگزار شد، رئیس جمهور چین بر پایبندی پکن به سیاست "یک کشور، دو سیستم" تاکید کرد که بر اساس آن، اهالی هنگ کنگ از آزادی های گسترده تری از هموطنانشان در سرزمین اصلی چین بهره مند هستند.

هنگ کنگ که از سال 1842 تا 1997 جزو مستعمرات امپراتوری بریتانیا بود در سال ۱۹۹۷ و پس از پایان یافتن پیمان پیشین به جمهوری خلق چین پیوست.

بر پایه توافق بین بریتانیا و چین، قرار است هنگ کنگ تا سال ۲۰۴۷ از درجه بالایی از خودمختاری برخوردار باشد.

کد مطلب 1640484

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