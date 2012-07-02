پلمپ 173 واحد صنفی متخلف در استان زنجان

سرهنگ محمد اسدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پلیس با واحدهای صنفی که مقررات و ضوابط قانونی را رعایت نکنند به شدت برابر قانون برخورد خواهد کرد.

وی اظهار داشت: پاسخگویی به نیازهای درون بخشی و صنفی، اصناف و تامین امنیت پایدار برای آنها و تنظیم ارتباط فی ما بین آنها با سایر اشخاص جامعه در عرصه های امنیتی و انتظامی ضرورت وجود نظارت بر اماکن عمومی را از سوی پلیس اجتناب ناپذیر کرده است.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان زنجان، از تشدید مبارزه با تخلفات صنفی در استان خبر داد و گفت: ماموران نظارت محسوس و غیرمحسوس را در این سه ماه را در دستور کار قرار داده اند.

سرهنگ اسدی فر تاکید کرد: در سه ماهه اول سالجاری پلیس 6 هزار و 706 حلقه سی دی غیرمجاز و مبتذل، جمع آوری 6 دستگاه کیس حاوی موارد غیرمجاز، کشف 837 قلم داروی غیرمجاز و 202 قطعه تصاویر مربوط به شیطان پرستی را کشف کرده است.

وی گفت: در این مدت به دو هزار و 968 واحد صنفی در رابطه با رعایت موارد قانونی تذکر شفاهی و از دو هزار و 585 واحد صنفی در خصوص رعایت مقررات و ضوابط تعهد کتبی گرفته شده است.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی زنجان، در ادامه یاد آور شد: پلیس همانند سالهای گذشته طرح های کنترل و نظارتی متخلفی منجمله طرح نظارت و کنترل بر واحدهای صنفی بازی های رایانه ای، مراکز اقامتی، سفره خانه ها و چایخانه ها، دکه های حاشیه شهر، لوازم بهداشتی و آرایشی، آرایشگران زنانه ، عرضه محصولات فرهنگی، طلافروشان، لباس فروشان و غیره را به مرحله اجرا گذاشته است.