واگذاری امتیاز دو تیم باشگاه گسترش فولاد براساس تصمیم هیئت مدیره است

به گزارش خبرگزاری مهر ، غلامرضا سمندر ظهر امروز دوشنبه در جلسه ای افزود: رای نهایی فدراسیون علیه تیم فوتبال گسترش فولاد تبریزو نادیده گرفته شدن خواسته ها و شکایات این تیم در خصوص تخلف صورت گرفته از سوی تیم نساجی از سوی فدراسیون، در این تصمیم گیری دخیل بود.

وی گفت: هیات مدیره نیز با در نظر گرفتن برخوردهای فدراسیون، تصمیم به کاهش فعالیت های ورزشی باشگاه گرفت و واگذاری امتیاز دو تیم فوتبال گسترش سهند در لیگ یک و فوتسال گسترش فولاد تبریز در لیگ برتر را به تصویب رساند.

سمندر اظهارکرد: مذاکراتی نیز در خصوص واگذاری این دو تیم صورت گرفته و در صورت نهایی شدن مذاکرات نسبت به واگذاری امتیاز دو تیم اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

وی افزود: البته امتیاز تیم فوتبال سهند به یکی از استان های همجوار واگذار شده بود که به دلیل وصول نشدن مبلغ فروش ، در حال حاضر کارهای انتقال امتیاز این تیم متوقف شده است.

مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد تبریز در همین خصوص جلسه ای با جواد ششگلانی رییس هیات فوتبال آذربایجان شرقی داشت.

ششگلانی در این جلسه با اظهار تاسف از وضعیت پیش آمده تصمیمات گرفته شده را به ضرر فوتبال استان دانست و گفت: باشگاه گسترش فولاد تبریز حرکت خوبی را آغاز کرده بود که متاسفانه ادامه پیدا نکرد و لازم است مسئولان استانی توجه و عنایت خاصی به این موضوع داشته باشند تا باشگاه های خصوصی از گردونه مسابقات خارج نشوند.

وی از مدیریت باشگاه خواست تا آنجایی که در توان دارند سهمیه ها را در استان نگه دارد.