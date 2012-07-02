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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۰

از دهم تیرماه/

نماز جماعت حرم رضوی به امامت مراجع تقلید اقامه می شود

نماز جماعت حرم رضوی به امامت مراجع تقلید اقامه می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی از برگزاری نماز جماعت حرم رضوی به امامت مراجع تقلید از 10 تیرماه به مدت دو هفته در ایوان مقصوره مسجد جامع گوهرشاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام جلال حسینی اظهارکرد: طی این مدت مراجع تقلید و آیات عظام سبحانی و نوری همدانی به اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و مغرب و عشاء در  حرم رضوی می‌پردازند.

وی افزود: در ماه شعبان المعظم مراجع عظام تقلید به مدت یک ماه نماز‌های جماعت حرم رضوی را اقامه می‌کنند و از ابتدای ماه جاری نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در صحن جامع رضوی اقامه شده است.

حسینی با اشاره به جایگاه ویژه حرم رضوی در میان علما و مراجع عظام تقلید اظهار کرد: اداره تبلیغات اسلامی و مناسبت‌های ویژه این معاونت با ایجاد ظرفیت حضور مراجع عظام در ایام تابستان، امکان بهره‌مندی زائرین حرم مطهر رضوی را برای برگزاری نماز جماعت پرشکوه و معنوی به امامت مراجع عظام تقلید در این مکان قدسی فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: اقامه نماز جماعت از چهار سال گذشته به طور مستمر در ایام تابستان توسط مراجع عظام تقلید در حرم رضوی برقرار بوده است و شاهد اقامه باشکوه‌ترین نماز جماعت تشیع در این زمان در حرم مطهر رضوی بوده‌ایم.

کد مطلب 1640495

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