نماز جماعت حرم رضوی به امامت مراجع تقلید اقامه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام جلال حسینی اظهارکرد: طی این مدت مراجع تقلید و آیات عظام سبحانی و نوری همدانی به اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و مغرب و عشاء در حرم رضوی میپردازند.
وی افزود: در ماه شعبان المعظم مراجع عظام تقلید به مدت یک ماه نمازهای جماعت حرم رضوی را اقامه میکنند و از ابتدای ماه جاری نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت آیتالله العظمی مکارم شیرازی در صحن جامع رضوی اقامه شده است.
حسینی با اشاره به جایگاه ویژه حرم رضوی در میان علما و مراجع عظام تقلید اظهار کرد: اداره تبلیغات اسلامی و مناسبتهای ویژه این معاونت با ایجاد ظرفیت حضور مراجع عظام در ایام تابستان، امکان بهرهمندی زائرین حرم مطهر رضوی را برای برگزاری نماز جماعت پرشکوه و معنوی به امامت مراجع عظام تقلید در این مکان قدسی فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: اقامه نماز جماعت از چهار سال گذشته به طور مستمر در ایام تابستان توسط مراجع عظام تقلید در حرم رضوی برقرار بوده است و شاهد اقامه باشکوهترین نماز جماعت تشیع در این زمان در حرم مطهر رضوی بودهایم.
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