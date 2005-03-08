به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه " مهر" در قم، آيت الله مكارم شيرازي در پيام خود به همايش تحليل از احياگران فرهنگ حسيني با اعلام اينكه امام حسين(ع) همه چيز خود را در راه آزادگي انسان و مبارزه با ظلم و بيدادگري و احياي دين فداكرد، افزود: تفاوت بزرگ قيام امام حسين(ع) با جنگهاي تاريخي اين است كه امام حسين(ع) همان گونه كه امام خميني(ره) گفته است، آگاهانه براي مقدسترين اهداف الهي تن به شمشير دشمن سپرد.
در اين پيام كه توسط نماينده آيت الله مكارم شيرازي در همايش تجليل از احياگران فرهنگ حسيني قرائت شد. آمده است : اين رمز جاودانگي كربلا و عشق انسانهاي آزاده به مكتب انسانساز امام حسين(ع) است، اما بايد به هوش باشيم كه گروهي آگاهانه يا نا آگاهانه به اين هدف بزرگ لطمه ميزنند.
اين مرجع تقليد در پيام خود افزوده است : بر همه انديشمندان و آگاهان لازم است كه اين احساسات و شور حسيني را به راه صحيحي هدايت كنند و از آفات بر كنار دارند تا همه مردم دنيا از شهرت آن بهرهمند شوند. در اين همايش كه به همت معاونت پارلماني سازمان صدا و سيماي مركز قم برگزار شد مهندس كردان معاون امور مجلس سازمان صدا و سيما نيز طي سخناني ارائه آثار قوي از سوي قوميتهاي مختلف ايران در رثاي امام حسين(ع) را ما به نقش بر آب شدن افكار عده اي كه تصور ميكنند با تكيه بر مسائل قومي ميتوانند در ايران تفرقه ايجاد كنند دانست.
وي علت برگزاري اين همايش و گرد آمدن شعرا و نويسندگان از تمام استانهاي كشور و از شيعه و سني و غير مسلمان را سبك شناسي براي عزاداري امام حسين(ع) ذكر كرد. كردان از تدوين اطلس فرهنگي كشور در سازمان صدا و سيما خبر داد و با بيان اينكه تهيه اين اطلس منجر به تهيه اطلس رسانهاي ميگردد افزود: رمز حدود به اطلس رسانهاي ايران نام مقدس امام حسين(ع) است.
وي با اشاره به ارائه برخي پيشنهادات در خصوص دائمي يا بينالمللي كردن همايش تجليل از احياگران فرهنگ حسيني اظهار اميدواري كرد با عملي شدن اين پيشنهاد در سالهاي آتي و در شهر مقدس قم به عنوان مركز عالم تشيع ارادتمندان امام حسين(ع) از سراسر جهان گردهم آيند و ظرفيت بيشتري براي ترويج فرهنگ حسيني ايجاد كنند.
آيتالله مكارم شيرازي در پيامي به همايش تجليل از احياگران فرهنگ حسيني : عدهاي به پيام ظلم ستيزي كربلا ضربه ميزنند
آيتالله مكارم شيرازي با هشدار نسبت با لطمه وارد شدن به هدف بزرگ امام حسين(ع) اعلام كرد: گروهي آگاهانه يا نا آگاهانه به پيام ظلم ستيزي كربلا ضربه ميزنند.
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