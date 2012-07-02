عضو تازه دعوت شده به تیم ملی تیروکمان از حضور در بازیهای المپیک انصراف داد

نادر منوچهری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از آمادگی خوبی برخوردار نیست، تصریح کرد: میلاد وزیری در آخرین رقابت خود در آمریکا بسیار عالی کار کرد. با توجه به اینکه در شرایط آرمانی قرار ندارم، به خاطر منافع ملی این اجازه را به خودم نمی دهم که جای میلاد وزیری در المپیک 2012 لندن شرکت کنم.

وی ادامه داد: مسئولان فدراسیون به من پیشنهاد دادند که در اردوی های تیم ملی برای شرکت و در المپیک حضور پیدا کنم اما به دلیل اینکه در حال حاضر وزیری از من آماده تر است، نمی توانم این اجازه را به خودم بدهم که به جای او در المپیک لندن شرکت کنم.