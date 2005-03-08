دستگاه امنيت عراق همچنان در اختيار يك ژنرال آمريكايي خواهد بود

به گزارش خبرگزاري مهر، مشعان الجبوري يك عضو مجمع ملي عراق در گفتگوبا روزنامه "اخبار الخليج" چاپ بحرين، اعلام كرد كه رايزني ها و مذاكرات براي انتخاب نخست وزير آينده به سود ابراهيم الجعفري و رياست جمهوري به سود جلال طالباني به پايان رسيده است.

ابراهيم الجعفري معاون رئيس جمهوري و جلال طالباني رئيس اتحاديه ميهني كردستان از سوي فهرست هاي انتخاباتي ائتلاف يكپارچه عراق و ائتلاف كردها براي برعهده گرفتن مسئوليتهاي نخست وزيري و رياست جمهوري آينده عراق معرفي شده بودند.

وي همچنين گفت : كه به احتمال بسيار، حاجم الحسني و اياد علاوي نيز دو معاون رئيس جمهورآينده خواهند بود.

ايادعلاوي (شيعه لاييك) نخست وزير موقت وحاجم الحسني (عرب سني) وزير صنايع فعلي عراق هستند.

الجبوري افزود: تماسهاي زيادي براي مشاركت علاوي دركابينه آتي برقرار شد، اما وي آن را رد كرد و تنها با پست معاونت رياست جمهوري عراق موافقت كرده است.



وي ادامه داد: موضوع امنيتي همچنان در اختيار ژنرال آمريكايي"ديويد پاتريوس" فرمانده گروه اول پياده نظام وناظربر وزارت خانه هاي دفاع و كشورباقي خواهد ماند.



اين عضو مجمع ملي عراق درباره دليل تاخيردرآغازنشست هاي اين مجمع گفت : نداشتن توافق نظردرباره اعضاي هيات رئيسه سه نفره مجمع متشكل از رئيس جمهور و دو معاون، علاوه بر پافشاري شيعيان براي عزل مدير سرويس امنيتي عراق دليل اصلي اين تاخير است.



براساس قانون اداره موقت عراق كه از سوي شوراي حكومت انتقالي وقت عراق تدوين شد، رئيس سرويس امنيتي عراق بايد از سوي مجمع ملي عراق تعيين شود و اين درحالي است كه شيعيان با ادامه فعاليت "محمد عبدالله الشهواني" دراين سمت مخالفت مي كنند.



وي افزود: شيعيان همچنين در مجمع ملي عراق اصرار دارند كه وزارت كشور كابينه آتي را در اختيار خود بگيرند ويكي ازعربهاي سني عضو فهرست انتخاباتي "ائتلاف عراق يكپارچه" را به سمت معاون نخست وزير عراق معرفي كنند اقدامي كه مورد مخالفت عربهاي سني و آمريكايي ها قرار گرفته است چرا كه اين منصب حق وتو درمقابل تصميمات مجمع ملي عراق و عامل اطمينان خاطري از سوي عربهاي سني به شمار مي رود لذا اين مسئوليت بايد به يكي از عربهاي سني سپرده شود كه با آراي عربهاي سني و نه آراي شيعيان به مجمع ملي عراق راه يافته باشد.