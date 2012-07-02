  1. بین الملل
۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۵

در نوار ویدئویی صورت گرفت؛

درخواست دیپلمات سعودی از ملک عبدالله/ به سرنوشتم بها بدهید

درخواست دیپلمات سعودی از ملک عبدالله/ به سرنوشتم بها بدهید

یک دیپلمات سعودی که چندی قبل از سوی القاعده ربوده شده است مجددا در نوار ویدئویی از پادشاه عربستان خواست که وی را نجات دهد و با درخواست ربایندگان موافقت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، دیپلمات ربوده شده عربستانی در یمن مجددا از ملک عبدالله خواست برای آزادی وی اقدام موثری انجام دهد.

عبدالله الخالدی کنسول عربستان در عدن یمن که در 28 مارس ربوده شده است در نواری ویدئویی خطاب به پادشاه عربستان این سئوال را مطرح کرد چرا با آزادی بازداشت شدگان موافقت نمی کنید؟

وی افزود: سرنوشت من با سرنوشت آن زنان گره خورده است مرا رها نکنید آنها را آزاد کنید تا مرا آزاد کنند.

شایان ذکر است که الخالدی در 26 ما مه گذشته نیز درخواست مشابهی را مطرح کرده بود.ربایندگان وی، پرداخت پول و آزادی زندانیان را شرط اصلی قرار داده بودند.

کد مطلب 1640513

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