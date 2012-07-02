منچسترسیتی بر روی "داوید سیلوا" قیمت گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیگ برتری از این می هراسد که قهرمان اسپانیا هافبک درخشان این تیم را به خدمت بگیرد و به همین خاطر بر روی این بازیکن قیمت نجومی 80 میلیون پوند را گذاشته است. این همان مبلغی است که رئالی ها سه سال قبل بابت به خدمت گرفتن کریستیانو رونالدو به منچستریونایتد پرداخت کردند.

بر پایه گزارش دیلی میل، خوزه مورینیو برای به خدمت گرفتن این بازیکن 45 میلیون پوند بودجه کنار گذاشته است. سرمربی رئال احتمالا برای به خدمت گرفتن این بازیکن، علاوه بر مبلغ یاد شده، کریم بنزما و یا گونزالو هیگواین را هم سر می دهد.

البته سیتی هیچ وقت قصد فروش سیلوا را ندارد. انگلیسی ها دو سال قبل با مبلغ 26 میلیون پوند سیلوا را از والنسیا به خدمت گرفتند. آبی ها مذاکره با سیلوا را آغاز کرده اند تا این بازیکن قرارداد خود را به مدت دو سال دیگر و تا سال 2016 تمدید کند.

مطرح شدن این پیشنهاد ممکن است مسئولان سیتی را مجبور کند تا حقوق هفته ای 200 هزار پوند را برای سیلوا در نظر بگیرند.