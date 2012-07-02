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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۳

9 هزار پرونده توانبخشی در بهزیستی ایلام پایش شد

9 هزار پرونده توانبخشی در بهزیستی ایلام پایش شد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون توانبخشی بهزیستی ایلام از پایش 9 هزار و 137 پرونده در حوزه توانبخشی این اداره کل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایلام، شهریار مهردادی افزود: این تعداد پرونده شامل مددجویان پشت نوبت، مستمری بگیر و غیرمستمری بگیر بوده و در سه مرحله توسط کارشناسان مورد ارزیابی و پایش قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه پایش این پرونده ها از اسفندماه سال گذشته آغاز و تا پایان خردادماه ادامه داشت، افزود: پرونده های مددجویان در زمینه های کمیسیون پزشکی، گزارش مددکاری، استعلام، تشخیص معلولیت، بازدید منزل، مستمری و مشخصات فردی مورد بررسی قرار گرفتند.

این مسئول ادامه داد: در پایان این پایش 282 پرونده زیر پوشش مستمری بگیر به دلیل فوت، بازتوانی به علت اشتغال و دریافت تسهیلات، تحت پوشش بودن سایر ارگانها و دارای درجه معلولیت خفیف از چرخه حمایتی بهزیستی خارج و به همین تعداد افراد واجد شرایط با معلولیت شدید برای برقراری مستمری وارد چرخه حمایتی این اداره شدند.

وی اضافه کرد: با توجه به موارد نقص در بیشتر پرونده های پایش شده در خصوص عدم استعلام، کمیسیون پزشکی، مشخصات فردی و گزارش مددکاری پس از بررسی و پیگیری های بعدی امکان خارج شدن تعداد دیگری از مددجویان از چرخه حمایت و جایگزین شدن افراد واجد شرایط وجود دارد.

پروژه ایجاد سیلبند رزمندگان به اتمام رسید

شهردار ایلام گفت: پروژه ایجاد سیلبند محله رزمندگان و اصلاح هندسی جداول منتهی به آن دلیل جمع آوری و هدایت آب های سطحی به اتمام رسید.

خالق منصوری افزود: طول این سیلبند 85 متر بوده که شامل دیوارکشی طرفین به طول 85 متر و دال گذاری (پوشش) به تعداد 82 عدد است.

وی تأکید کرد: مدت زمان انجام این پروژه چهار ماه بوده که با اعتبار بالغ بر 720 میلیون ریال انجام پذیرفته است.

20 میلیارد ریال برای عمران سرابباغ هزینه شد

فرماندار آبدانان گفت: در سال گذشته 20 میلیارد ریال برای عمران و آبادانی بخش سرابباغ هزینه شده است.

فضل الله نصرتی اظهار داشت: این اعتبار از محل منابع ملی وعمرانی استانی در زمینه های عمران شهری، بهسازی روستایی، احداث جاده و اصلاح معابر و خیابان های شهر سرابباغ هزینه شده است.

وی افزود: سیاست های عمرانی سال جاری بر مبنای تکمیل طرح های نیمه تمام و رفع مشکلات و تنگناهای ضروری و مرمت و نگهداری راههای بین شهری تنظیم شده است.

فرماندار آبدانان وظیفه دهیاران را خدمت به مردم و اجرای درست برنامه های دولت عنوان کرد و یادآور شد: دهیاران باید با تعامل سازنده مردم و جلب مشارکت آنان کلیه مسایل، مشکلات و مطالبات منطقی و قانونی مردم روستاهای خود را دسته بندی و در اختیار متولیان امر قرار دهند و به طور جدی نیز پیگیر اجرای آن باشند.

نصرتی تاکید کرد: چنانچه بین شوراهای روستایی، دهیاران و مردم وحدت و همدلی وجود نداشته باشد، هیچ نوع خدمتی امکان پذیر نیست.

بخش سرابباغ، با 9 دهیاری، 12 روستا و هشت هزار نفر جمعیت، در 20 کیلومتری شرق آبدانان قرار دارد.

22 دستگاه اجرایی ایلام در برگزاری هفته پایداری مشارکت دارند

دبیر ستاد هفته پایداری ایلام در تهران گفت: هفته پایداری ایلام با مشارکت مستقیم 22 دستگاه اجرایی استان در محل حوزه هنری تهران در حال اجراست.

مسعود ملکی با اعلام این خبر افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، حوزه هنری، تبلیغات اسلامی و سپاه پاسداران استان عضو اصلی ستاد هفته پایداری هستند و از چند ماه گذشته نیز با حضور مستمر در جلسات بر روند تشکیل و نحوه فعالیت این ستاد نظارت داشتند و اکنون نیز از برگزارکنندگان اصلی این هفته در تهران هستند.

وی در خصوص برپایی نمایشگاه این هفته در حوزه هنری گفت: میراث فرهنگی استان در خصوص چگونگی و نحوه برپایی نمایشگاه این هفته فعالیت مستقیم داشت و نمایشگاه توانمندی های استان با اعمال نظر و نظارت مستقیم این سازمان و همکاری یک شرکت تبلیغاتی و مجری برپایی نمایشگاه اجرا شده است.

ملکی گفت: این نمایشگاه در قالب 30 غرفه با هدف معرفی این منطقه دایر شد و 10 غرفه برای تولید صنایع دستی زنده استان اختصاص یافته که در آن کار تولید جاجیم، نمد، گلیم بافی و معرق کاری به صورت زنده برای بازدیدکنندگان به نمایش گذاشته شده است.

وی بیان کرد: بخش های دیگر این نمایشگاه به دستگاه های اجرایی استان ایلام اختصاص یافته تا گوشه هایی از توانمندی های اقتصادی منطقه را به نمایش بگذارند.

کد مطلب 1640519

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