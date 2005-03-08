بررسي فلسفه جنگ در اثر به ياد ماندني شاهنامه از نگاه "دكتر چارلز ملويل"

"دكتر چارلز ملويل" دردومين روزهمايش بين المللي شاهكارهاي نگارگري ايران، پيرامون مبحث تصويرگري شاهنامه فردوسي و داستان " يازده رخ" سخن گفت و در پاسخ به اين پرسش خبرنگار واحد تجسمي "مهر"، مبني بر اين كه شاهنامه را چگونه ارزيابي مي كند؟ ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت: شاهنامه، كتابي است كه از تمام ابعاد قابل بررسي است، چرا كه اين اثر حاوي نكات اجتماعي اخلاقي و فرهنگي است و مسلما تنها به زواياي جنگ و پيروزي پادشاهان ايران و توران نمي پردازد و حوزه گسترده اي را در برمي گيرد.

به گزارش خبرنگار"مهر" اين شرق شناس انگليسي ضمن نمايش اسلايد از صحنه هاي مختلف شاهنامه گفت: متن و تصوير درهمواره وقتي دركنار هم قرار گرفتند مي توانستند تاثيرات شگرفي را به وجود بياورند. هماهنگي ميان اين دو امر مهمي بود كه هنرمندان سعي مي كردند از ان در گرد آوري نسخ خطي بهره مند شوند.

شايان ذكر است در اين سخنراني ملويل به شاهنامه هاي موجود دركتابخانه بريتاينا و سن پطرزبورگ اشاره كرد و اجمالا به مرور تصاوير و حكايت هاي آنها پرداخت.