پروژه های عمرانی سنقر 67 درصد پیشرفت داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حیدری روز دوشنبه در جلسه پیگیری پروژه های عمرانی شهرستان سنقر و کلیایی گفت: 173 پروژه عمرانی با اعتبار 288 میلیارد ریال و با 67 در صد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.
وی افزود: این پروژه ها دربخش های راه، آب، برق، فرهنگی، ورزشی، آموزشی، گردشگری، توسعه عمران شهری و اجرای طرح های هادی روستایی است.
فرماندار سنقر و کلیایی مدیران دستگاه های اجرایی را موظف کرد تمام توان خود را برای جذب اعتبارات طرح ها به کار گیرند و برگشت اعتبار از هیچ مدیر و دستگاهی پذیرفته نیست.
حیدری از افزایش و نصب یک عدد دریچه فیلتر کند در تصفیه خانه سد شهدا در خصوص افزایش میزان آب دهی سالم و بهداشتی برای رفاه حال شهروندان خبر داد و گفت: این کار با اعتبار 20 میلیارد ریال آغاز و در تابستان امسال به بهره برداری خواهد رسید.
وی جلوگیری از قطعی های برق که منجر به قطعی آب می شود را توسط دستگاه های ذی ربط مورد تاکید قرار داد.
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