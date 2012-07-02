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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۲

حیدری:

پروژه های عمرانی سنقر 67 درصد پیشرفت داشته است

پروژه های عمرانی سنقر 67 درصد پیشرفت داشته است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرماندار سنقر و کلیایی گفت: 173 طرح عمرانی با بیش از 67 درصد پیشرفت فیزیکی در این شهرستان در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حیدری روز دوشنبه در جلسه پیگیری پروژه های عمرانی شهرستان سنقر و کلیایی گفت: 173 پروژه عمرانی با اعتبار 288 میلیارد ریال و با 67 در صد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

وی افزود: این پروژه ها دربخش های راه، آب، برق، فرهنگی، ورزشی، آموزشی، گردشگری، توسعه عمران شهری و اجرای طرح های هادی روستایی است.

فرماندار سنقر و کلیایی مدیران دستگاه های اجرایی را موظف کرد تمام توان خود را برای جذب اعتبارات طرح ها به کار گیرند و برگشت اعتبار از هیچ مدیر و دستگاهی پذیرفته نیست.

حیدری از افزایش و نصب یک عدد دریچه فیلتر کند در تصفیه خانه سد شهدا در خصوص افزایش میزان آب دهی سالم و بهداشتی برای رفاه حال شهروندان خبر داد و گفت: این کار با اعتبار 20 میلیارد ریال آغاز و در تابستان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی جلوگیری از قطعی های برق که منجر به قطعی آب می شود را توسط دستگاه های ذی ربط مورد تاکید قرار داد.

کد مطلب 1640521

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