برندگان مسابقه کتبی هفته منابع طبیعی در دامغان معرفی شدند

حسین شوکتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در هفته منابع طبیعی سال 90 یک دوره مسابقه کتبی ویژه دانش آموزان و دانشجویان در سطح شهرستان دامغان از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان برگزار شد که پس از فراخوانی و توزیع سوالات یک هزار و 100 نفر موفق به شرکت در این مسابقه شده بودند.

وی اضافه کرد: پس از برگزاری این مسابقه و ارسال پاسخ سوالات به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان و تصحیح پاسخنامه ها 53 نفر به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

وی افزود: با اعلام نتایج مسابقه جوایزی همراه با اهدا لوح از 53 نفر برنده این مسابقه در شهرستان دامغان تجلیل به عمل آمد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان یادآور شد: همه ساله و به مناسبت هفته گرامیداشت منابع طبیعی و آبخیزداری مسابقه کتبی در سطوح مختلف تحصیلی و نهضت سواد آموزی برگزار می شود.

وی خاطر نشان ساخت: در هفته منابع طبیعی و آبخیزداری سال گذشته حدود 5 هزار نفر در سطح استان شرکت که از بین این افراد 500 نفر به عنوان برندگان این دوره از مسابقات برگزیده شدند.

شوکتی نیا اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ مناسب استفاده از منابع طبیعی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: هریک از ما نسبت به حفظ و حراست از منابع طبیعی و آبخیزداری سهمی داریم که باید خود را در این مسئله مسئول بدانیم و اعتقاد واقعی به این موضوع داشته باشیم.

وی در پایان اظهار داشت: باید تلاش کرد بهتر از گذشته دانش آموزان و دانشجویان را با فرهنگ منابع طبیعی و آبخیزداری در جامعه آشنا کنیم.