اجرای طرح پزشک خانواده/ احداث همزمان دو بیمارستان در البرز

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای طرح پزشک خانواده در استان البرز گفت: مقدمات اجرای این طرح در استان فراهم شده و در آینده ای نزدیک این طرح در شهرستان های استان اجرایی می شود.

وی افزود: اجرایی شدن این طرح مستلزم همکاری و تعامل جدی مردم است و در صورت وجود این تعامل، در کنار هر خانواده یک پزشک و یک پرستار قرار خواهد گرفت.

وی گفت: هر بیماری که توسط پزشک خانواده ویزیت شود، در صورت نیاز به هرگونه عمل جراحی و معرفی از طریق پزشک خانواده به جراح، کلیه هزینه های جراحی آن رایگان خواهد بود.

احداث دو بیمارستان با ظرفیت 460 تخت در استان

استاندار البرز از احداث دو بیمارستان در استان البرز خبر داد که مجموعا 460 تخت به ظرفیت بیمارستان های استان اضافه خواهد کرد.

فرهادی گفت: احداث این دو بیمارستان به صورت همزمان آغاز خواهد شد و امیدواریم تا پایان امسال به بهره برداری برسند.

وی بر ضرورت توسعه و گسترش ظرفیت های بهداشت و درمان در استان البرز تاکید کرد و گفت: امیدواریم روزی برسد که ظرفیت های استان مانع از رفت و آمد بیماران به تهران و یا طی مسافت های طولانی از شهرهای اقماری به مرکز استان شود.