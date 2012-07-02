  1. حوزه و دانشگاه
۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۷

مشکل مراکز پژوهشی در جذب نیروی متخصص و ارتقاء هیأت علمی

مشکل مراکز پژوهشی در جذب نیروی متخصص و ارتقاء هیأت علمی

جلسه مشترک کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون مشورتی این شورا با موضوع بررسی مشکلات پیش روی مراکز پژوهشی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حدادی اصل - رئیس پژوهشگاه صنعت نفت ضمن معرفی دستاوردهای این پژوهشگاه، به بیان برخی از مشکلات پیش‌روی این مرکز پژوهشی پرداخت و گفت: جذب نیروهای متخصص متناسب با موضوع فعالیت‌های پژوهشگاه و ارتقای اعضای هیئت علمی مستقر در پژوهشگاه صنعت نفت از اهم این مشکلات است.

وی افزود: امیدواریم این مشکلات با توجه به نامگذاری امسال ازسوی مقام معظم رهبری به سال حمایت از تولید ملی و حمایت شورای عالی انقلاب فرهنگی از مراکز علمی و پژوهشی کشور برطرف شود.
 
در ادامه این جلسه موضوع ارتباط صنعت با دانشگاه در دستور کار جلسه قرار گرفت و اعضای جلسه به ارائه نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند.
 
همچنین مقرر شد گزارش کاملی مشتمل بر نیازها و پیشنهادهای در خصوص ارتقای فعالیت‌های مراکز پژوهشی مرتبط با حوزه صنعت ازسوی کمیسیون علمی و فناوری تدوین شده تا پس از کارشناسی‌های لازم از مسیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور برای برطرف شدن این مشکلات اقدامات لازم صورت پذیرد.
 
اعضای کمیسیون علمی و فناوری و کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی از بخش‌های مختلف این پژوهشگاه بازدید کردند و این بازدید در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در دیدار ابتدای سال ایشان از پژوهشگاه صنعت نفت پیرامون حل مشکلات پیش‌روی مراکز مرتبط با صنعت کشور صورت گرفت.
کد مطلب 1640532

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