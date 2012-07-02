مشکل مراکز پژوهشی در جذب نیروی متخصص و ارتقاء هیأت علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حدادی اصل - رئیس پژوهشگاه صنعت نفت ضمن معرفی دستاوردهای این پژوهشگاه، به بیان برخی از مشکلات پیش‌روی این مرکز پژوهشی پرداخت و گفت: جذب نیروهای متخصص متناسب با موضوع فعالیت‌های پژوهشگاه و ارتقای اعضای هیئت علمی مستقر در پژوهشگاه صنعت نفت از اهم این مشکلات است.

وی افزود: امیدواریم این مشکلات با توجه به نامگذاری امسال ازسوی مقام معظم رهبری به سال حمایت از تولید ملی و حمایت شورای عالی انقلاب فرهنگی از مراکز علمی و پژوهشی کشور برطرف شود.

در ادامه این جلسه موضوع ارتباط صنعت با دانشگاه در دستور کار جلسه قرار گرفت و اعضای جلسه به ارائه نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند.

همچنین مقرر شد گزارش کاملی مشتمل بر نیازها و پیشنهادهای در خصوص ارتقای فعالیت‌های مراکز پژوهشی مرتبط با حوزه صنعت ازسوی کمیسیون علمی و فناوری تدوین شده تا پس از کارشناسی‌های لازم از مسیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور برای برطرف شدن این مشکلات اقدامات لازم صورت پذیرد.

اعضای کمیسیون علمی و فناوری و کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی از بخش‌های مختلف این پژوهشگاه بازدید کردند و این بازدید در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در دیدار ابتدای سال ایشان از پژوهشگاه صنعت نفت پیرامون حل مشکلات پیش‌روی مراکز مرتبط با صنعت کشور صورت گرفت.